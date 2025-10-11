Precios de las lanas encuentran un primer techo y el del cordero se arrima al del novillo

Lanas y carne ovina en los mercados: pasó una semana con destaque para el valor del cordero que alcanza al del novillo.

El mercado lanero encontró un freno a su escalada récord de casi tres meses al alza y las referencias de los precios de las lanas retrocedieron 3% en dólares , a la vez que el valor de exportación de la carne ovina mostró una leve caída semanal y el precio del cordero empata al del novillo .

Esos son los titulares en el rubro ovino .

En el segmento lanas, el indicador australiano resistió por encima de US$ 10 por kilo base limpia y tras la semana de estabilización se afirmó en un nivel de valores 30% superiores a los de hace 12 meses.

Los negocios en Uruguay dan cuenta de esta apreciación de la fibra y si bien la concreción de operaciones se frenó luego de las bajas del martes, se registraron ventas a valores entre 15% y 20% superiores a los de un año atrás:

US$ 9,50 por kilo por un lote Merino de 15,8 micras grifa verde y con certificación

US$ 8 por kilo para lanas Merino en el eje de 17,5 micras

US$ 7,25 por kilo vellón para un lote de 18,3 micras de acuerdo al relevamiento semanal del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL)

En todos los diámetros se observan avances en los valores, con un rango de US$ 5 a US$ 6 para lanas de 21 a 22 micras.

Incluso los lotes Corriedale sin acondicionar se han despegado del piso y cotizan entre US$ 1,10 y US$ 1,30 por kilo vellón.

La demanda en Australia se encontró con una oferta mayor esta semana y las pretensiones de los productores se vieron reflejadas en el 20% de los lotes que no se comercializaron, muy por encima del 2% a 3% en la última semana, con industrias y exportadores ávidas por obtener stocks.

DSC_0267.JPG Lanas con ajuste tras varias semanas con precios que fueron mejorando. Juan Samuelle

Lanares para faena: buenos precios, poca oferta

WhatsApp Image 2025-10-10 at 17.44.47 (1)

En lanares para faena el consignatario Diego Arrospide observa un mercado “sumamente firme y ávido” en el que “el cordero está empatando al novillo ya en US$ 5,50 y el capón y la oveja en US$ 4,60 y US$ 4,50 por kilo, con mucha demanda para todo” e incluso “y muy buena tolerancia en los recibos para los lanares pesados, con mucha fluidez”.

Lo que aparece se coloca rápidamente en una época en que en otros años ya había una oferta muy importante: “el volumen de faena no se agranda por la escasa oferta”, señaló Arrospide, “en consonancia con la realidad ovina del país” en su stock históricamente más bajo de 4,5 millones de cabezas.

DSCN6428 Ovinos remitidos para faena. Juan Samuelle.

La faena ovina se mantuvo estable en 12.387 cabezas, con más cantidad de plantas operando que la semana anterior.

En setiembre la faena ovina bajó de 57 mil a 50 mil cabezas, un 12%, algo inusual ya que habitualmente es el mes en que trepa el ingreso de lanares en el comienzo de la zafra y hacia el pico de diciembre.

WhatsApp Image 2025-10-10 at 17.44.47 (2)

El precio de la carne ovina exportada

El precio de exportación de la carne ovina mostró una leve caída semanal. Pasó de US$ 6.094 por tonelada a US$ 5.868. En los últimos 30 días promedió US$ 5.267.

Y setiembre marcó un tercer mes de baja consecutiva en el precio promedio. Fue de US$ 5.481 (el máximo del año se dio en junio con US$ 6.285). Asimismo, 24% por encima de los US$ 4.439 de mismo mes de 2024.

Brasil fue el principal destino, con 450 toneladas en setiembre. En segundo lugar estuvo China, con 251 toneladas, y el tercer lugar en el podio lo ocupó la Unión Europa con 126 toneladas.