En la semana de menor faena de vacunos del año el precio de los novillos resiste sobre los US$ 5,50 el kilo

Faena de vacunos, precio de las haciendas y valor de la carne exportada: nuevos datos en el mercado ganadero.

En el mercado ganadero, pese a que la faena de vacunos semanal fue la más baja en el año , se consolida la estabilización de precios en niveles excepcionales para el ganado gordo : los valores siguen al alza, agregando algunos centavos cada semana, y se acercan a los máximos de 2022 .

Hay señales de estabilización y la industria busca poner freno a la suba, proponiendo menores valores, pero la oferta de ganado terminado sigue escasa y el clima está jugando del lado de los productores.

La continuidad de las lluvias será un elemento clave en lo que resta del año.

El ingreso de ganado de corral puede ser otro factor de moderación de valores.

El ganado bien terminado aparece a cuentagotas. Con entradas dispares, algunos frigoríficos cargan en menos de una semana y otros en torno a 10 días. “El clima viene ayudando, llovió y eso da tranquilidad”, comentó Pablo Sánchez, integrante de Escritorio Walter Hugo Abelenda y directivo de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

Novillos

Novillos, vacas y vaquillonas

Las referencias para los novillos se sostienen entre US$ 5,40 y US$ 5,50 por kilo con algunos centavos por encima de ese valor en casos de lotes excepcionales, que son los más escasos. El promedio de precios publicado por el Instituto Nacional de Carnes (INAC) para el novillo de campo en cuarta balanza fue de US$ 5,49 en la última semana, seis centavos arriba de la semana anterior. La mayor frecuencia de negocios se dio entre US$ 5,46 y US$ 5,58 por kilo.

Con algo más de oferta, la vaca bien completa cotiza entre US$ 5,20 y US$ 5,25, con plantas que están ofertando US$ 5,15 y US$ 5,10 por el mismo ganado.

Las vaquillonas cotizan entre US$ 5,30 y US$ 5,35 por kilo.

Desplome en la faena de vacunos

Hay plantas con menor operativa y otras sin actividad por mantenimiento. Excepto la primera semana de enero, la faena de vacunos de la semana pasada fue la más baja del año, con 34.549 cabezas, con incidencia del paro de la Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines (Foica) del jueves 2.

Exportación de carne vacuna

El precio de exportación se ha sostenido desde comienzos de agosto arriba de US$ 5.000 por tonelada.

En los últimos 30 días móviles fue de US$ 5.186 por tonelada para la carne vacuna, de acuerdo a los datos preliminares del INAC, y en la última semana US$ 5.085 por tonelada.

Esta semana llegaron señales auspiciosas desde la feria Anuga, en Alemania, con mucha firmeza del mercado europeo y precios históricos para el Hilton.

Setiembre cerró con China como el principal destino de la carne vacuna uruguaya, con 15.762 toneladas, un crecimiento de 21% frente al mismo mes de 2024 y el quinto mes seguido con subas.

Estados Unidos fue el segundo destino, con 13.092 toneladas, pese a una caída de 18% interanual en el volumen enviado.

En un tercer lugar estuvo la Unión Europea, con 4.322 toneladas, un crecimiento de 35% frente a un año atrás.

En los primeros nueve meses del año China y Norteamérica van cabeza a cabeza con 145 mil toneladas cada uno, seguidos por la Unión Europea con 54 mil toneladas, 48% más que un año atrás.

Controles en laboratorios, campos y frigoríficos

Mercado de reposición

Con firmeza en el gordo, lluvias que parecen asegurar un buen octubre y solidez en los mercados externos, los ganados de reposición siguen su escalada.

Es muy poca la oferta en el campo, más allá del mayor volumen registrado en los remates virtuales. La demanda es sostenida.

En el remate de Lote 21 de esta semana hubo subas en prácticamente todas las categorías.

Los terneros promediaron US$ 3,35, casi 3% arriba del remate anterior y con máximos de hasta US$ 4,10. El promedio por cabeza fue de US$ 698. Los novillos mostraron subas destacadas con un promedio de US$ 3,16 para los de 1 a 2 años. Casi todos los novillos, incluso los más grandes, se colocaron a precio de ternero por encima de los US$ 3.

La exuberancia forrajera da espalda a los productores, que siguen metiendo kilos baratos a los ganados.

Octubre avanza con una menor actividad industrial que, por ahora, no se traduce en menores precios ante una oferta que sigue siendo muy limitada.