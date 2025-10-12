¿Danubio molesto con el arbitraje de Leodán González? Camilo Mayada y Gustavo Matosas dieron claras respuestas

Nacional empató este domingo 0-0 en su visita a Danubio en partido correspondiente a la undécima fecha del Torneo Clausura y que tuvo un par de acciones polémicas.

El accionar de Leodán González generó varias protestas desde el lado de Danubio y alguna también por parte de Nacional.

Como todo arbitraje, en una gran cantidad de toma de decisiones, los hinchas suelen cuestionar dos o tres incidencias puntuales lo cual ya quiere decir que siempre los jueces aciertan más de lo que fallan.

Y así ocurrió con Leodán González en momentos de extrema sensibilidad para Nacional que semanas atrás recurrió al Colegio de Árbitros para manifestar su molestia con actuaciones de Esteban Ostojich y Hernán Heras.

NACIONAL Para Pablo Peirano el punto que Nacional sacó ante Danubio "fue positivo" por el hombre de menos en el segundo tiempo y dijo que en el primero los complicó "el viento"

POSICIONES Las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el empate de Nacional con Danubio

En el primer tiempo, González se mostró decidido a no castigar determinadas faltas con tarjetas amarillas en acciones donde Maximiliano Gómez recibió primero una infracción y luego cometió otra.

Todo parecía correcto hasta que Lucas Rodríguez le cometió una dura falta a Enrique Femia y ahí el juez debió castigarla con amonestación. No lo hizo.

También debió a amonestar a Lucas Sanseviero por fingir deliberadamente, sin existir el mínimo contacto, una falta en acción donde salió a marcarlo Sebastián Coates.

Sanseviero reincidió en el segundo tiempo donde insólitamente optó por tirarse marcado por Tomás Viera cuando entró en diagonal al área y estaba en buena posición para definir.

En ninguna de las dos acciones vio amarilla por zambullirse, pero en el segundo tuvo la atenuante de que Viera lo tocó de atrás por la espalda, sin que ese contacto fuera determinante de su caída aparatosa.

En el segundo tiempo, el juez cambió drásticamente su criterio al expulsar a Nicolás Lodeiro por un planchazo contra Ignacio Pais.

La roja estuvo bien sacada, pero se salió un poco del contexto de lo que había sido su manejo en el primer tiempo, sin tarjetas. Pasó de cero a 100. Pero amparado por el reglamento ante uso de fuerza excesiva, como lo realizado por Lodeiro.

Luego la tribuna de Nacional se le cayó encima en una buena subida de Emiliano Ancheta que terminó en una falta de Mateo Rinaldi. Leodán explicó que el jugador se tiró, pero en realidad hubo contacto en falta propicia para un centro, en una acción que no era para amarilla.

La gran polémica del partido estuvo en la durísima entrada de Lucas Rodríguez sobre Sanseviero, cuando el partido entraba en la recta final.

Rodríguez desplazó del centro a la banda para marcar y si bien tocó primero la pelota, luego impactó de manera brutal en plancha al extremo danubiano.

Esa vez Sanseviero no disimuló para nada. Su tobillo se dobló de una forma muy pero muy peligrosa. Leodán le mostró amarilla, pero en comparación con la roja directa a Lodeiro las incidencias fueron muy similares y debieron castigarse de la misma forma: con roja.

Danubio protestó luego como penal una falta del propio Rodríguez sobre Ignacio País.

Hubo contacto desde atrás al nivel de la espalda con el que Rodríguez buscó desestabilizar a Pais para rematar. Rodríguez nunca fue a jugar el balón porque estaba muy lejos. Lo único que podía era perturbar a Pais y lograr que no sacara un remate potente. A todas luces lo logró porque su disparo salió manso a las manos del golero Ignacio Suárez.

Pero al mismo tiempo, tampoco el contacto fue grosero para que el penal sea sí o sí sancionable. Por eso termina siendo una jugada de interpretación.

Fue una jugada similar al penal que a Peñarol le cobraron en Avellaneda a Emanuel Gularte por un leve contacto sobre Maravilla Martínez, en partido de Copa Libertadores, donde los aurinegros fustigaron al colombiano Wilmar Roldán.

Camilo Mayada, figura de Danubio, fue consultado sobre el arbitraje de Leodán González y en conferencia de prensa dijo: "Leodán hizo un buen partido, yo me equivoco, él se puede equivocar, todos podemos cometer errores. No me gusta hablar de los arbitrajes ni criticar porque nos vemos cada fin de semana y tenemos que cuidar esas relaciones".

Posteriormente al entrenador Gustavo Matosas le preguntaron si se iba "caliente" de Jardines por no haber podido ganar el partido o por el arbitraje de Leodán y esto expresó: "Por no haber ganado, todos cometemos errores, los entrenadores, los jugadores, los periodistas, los árbitros. Me voy caliente porque eran tres puntos muy lindos para llevarnos hoy y para que el equipo siga creciendo".

Finalmente le preguntaron por qué había revoleado en un par de veces su cazadora color marrón: "Es que me dio calor", respondió.

Su ayudante técnico Hernán Novick fue expulsado por protestar una falta de Nacional en la que Leodán terminó cobrando infracción de Danubio en ataque.