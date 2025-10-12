Dólar
Compra 38,90 Venta 41,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / AMISTOSO

Los cambios que Marcelo Bielsa aprontó para el nuevo amistoso de la selección uruguaya en Malasia, ante Uzbekistán

Mirá la probable formación de Uruguay para enfrentar este lunes a Uzbekistán en Malasia en partido amistoso

12 de octubre 2025 - 20:47hs
El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa

El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa

Foto: EFE

La selección de Uruguay enfrentará este lunes a la hora 9.45 a Uzbekistán en nuevo amistoso de fecha FIFA ya ya con miras a la disputa del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

El partido se jugará en el estadio Hang Jebat de Malasia, donde la celeste venció el pasado viernes 1-0 a República Dominicana con un solitario gol de Ignacio Laquintana.

El entrenador Marcelo Bielsa realizará algunas variantes con respecto a ese partido en el que salió a jugar con Cristopher Fiermarín; José Luis Rodríguez, Santiago Mouriño, Nicolás Marichal, Marcelo Saracchi; Kevin Amaro, Nicolás Fonseca, Facundo Torres; Ignacio Laquintana, Luciano Rodríguez y Juan Manuel Sanabria.

Agustín Álvarez Martínez se lesionó con la selección uruguaya ante República Dominicana
SELECCIÓN URUGUAYA

La decisión del técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, con el Canario Álvarez Martínez

Marcelo Bielsa habló en conferencia de prensa junto a Marcelo Saracchi previo al partido ante Uzbekistán en Malasia
SELECCIÓN URUGUAYA

Marcelo Bielsa explicó por qué Uzbekistán "no será sencillo" para la selección uruguaya, y elogió al técnico rival porque tiene "mucho prestigio"

El delantero formado en Peñarol ya retornó a Italia para cursar su recuperación en Monza.

Bielsa cambiará al golero y le dará la primera posibilidad de atajar a Franco Israel, golero de Torino.

En defensa jugará desde el vamos Santiago Bueno, en lugar de Santiago Mouriño.

En el medio, Emiliano Martínez tomará el lugar de Nicolás Fonseca.

En ataque, Federico Viñas jugará en lugar de Luciano Rodríguez y Rodrigo Zalazar tomará el lugar de Nacho Laquintana, pasando Kevin Amaro de volante interior a extremo.

Así dadas las cosas, Uruguay formará con Franco Israel, José Luis Rodríguez, Santiago Bueno, Nicolás Marichal, Marcelo Saracchi; Rodrigo Zalazar, Emiliano Martínez, Facundo Torres; Kevin Amaro, Federico Viñas y Juan Manuel Sanabria.

El capitán será el zaguero Santiago Bueno.

Mirá en esta nota las opciones para seguir el partido.

Temas:

selección uruguaya Marcelo Bielsa Fecha FIFA

Seguí leyendo

Las más leídas

El festejo de Luis Suárez ante Palmeiras
ESTADOS UNIDOS

Mirá el golazo de Luis Suárez para Inter Miami con el que hizo historia y llegó a los 600 goles en su carrera; así se desglosan sus tantos en los clubes y en la selección uruguaya

La boca llena de gol, el sinónimo de Fernando Morena
FÚTBOL

Con el notable logro de Luis Suárez de llegar a 600 goles, el recuerdo de cómo informó la prensa uruguaya y la española cuando Fernando Morena lo consiguió en 1982; mirá el video

Ignacio Laquintana
AMISTOSO

Uruguay vs Uzbekistán: día, hora y dónde ver a la celeste en el segundo amistoso de la fecha FIFA de octubre en Malasia

Sebastián Fernández
TORNEO CLAUSURA

Danubio 0-0 Nacional: con un hombre menos por expulsión de Nico Lodeiro, el tricolor se llevó un empate de Jardines que solo le sirve para la Tabla Anual

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos