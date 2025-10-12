Los cambios que Marcelo Bielsa aprontó para el nuevo amistoso de la selección uruguaya en Malasia, ante Uzbekistán

El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa

La selección de Uruguay enfrentará este lunes a la hora 9.45 a Uzbekistán en nuevo amistoso de fecha FIFA ya ya con miras a la disputa del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

Suscribite por USD 3,45 al mes

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

El partido se jugará en el estadio Hang Jebat de Malasia , donde la celeste venció el pasado viernes 1-0 a República Dominicana con un solitario gol de Ignacio Laquintana.

El entrenador Marcelo Bielsa realizará algunas variantes con respecto a ese partido en el que salió a jugar con Cristopher Fiermarín; José Luis Rodríguez, Santiago Mouriño, Nicolás Marichal, Marcelo Saracchi; Kevin Amaro, Nicolás Fonseca, Facundo Torres; Ignacio Laquintana, Luciano Rodríguez y Juan Manuel Sanabria.

Por lesión no estará Agustín Álvarez Martínez que entró por el Cuervo Torres y se lesionó siendo sustituido por el juvenil Julio Daguer.

SELECCIÓN URUGUAYA Marcelo Bielsa explicó por qué Uzbekistán "no será sencillo" para la selección uruguaya, y elogió al técnico rival porque tiene "mucho prestigio"

SELECCIÓN URUGUAYA La decisión del técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, con el Canario Álvarez Martínez

El delantero formado en Peñarol ya retornó a Italia para cursar su recuperación en Monza.

Bielsa cambiará al golero y le dará la primera posibilidad de atajar a Franco Israel, golero de Torino.

En defensa jugará desde el vamos Santiago Bueno, en lugar de Santiago Mouriño.

En el medio, Emiliano Martínez tomará el lugar de Nicolás Fonseca.

En ataque, Federico Viñas jugará en lugar de Luciano Rodríguez y Rodrigo Zalazar tomará el lugar de Nacho Laquintana, pasando Kevin Amaro de volante interior a extremo.

Así dadas las cosas, Uruguay formará con Franco Israel, José Luis Rodríguez, Santiago Bueno, Nicolás Marichal, Marcelo Saracchi; Rodrigo Zalazar, Emiliano Martínez, Facundo Torres; Kevin Amaro, Federico Viñas y Juan Manuel Sanabria.

El capitán será el zaguero Santiago Bueno.

Mirá en esta nota las opciones para seguir el partido.