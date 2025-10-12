Dólar
SEGUNDA DIVISIÓN PROFESIONAL

Albion aseguró su ascenso a Primera: mirá cómo están las posiciones en la Segunda División Profesional con Rampla Juniors en zona de descenso

Albion goleó 4-1 a Rentistas y aseguró el segundo ascenso de su historia luego del de 2021; Rampla Juniors volvió a perder y La Luz le sacó ventaja en la tabla del descenso: mirá la tabla de posiciones y las dos fechas que restan

12 de octubre 2025 - 22:06hs
Albion

Albion

Foto: @SegundaAUF

Albion goleó este domingo a Rentistas y aseguró el segundo ascenso de su longeva historia a la Primera División del fútbol uruguayo. Culminada la fecha 24 todo sigue al rojo vivo en zona de playoffs y también en el descenso donde Artigas perdió en esta jornada la categoría.

Para Rentistas marcó Carlos "Pato" Sánchez, de penal.

Este es el segundo ascenso de Albion en su historia de 134 años (fue fundado el 1° de junio de 1891).

Lautaro Rinaldi, Edhard Greising, Santiago Díaz, Maximiliano Viera y Yamil García
SEGUNDA DIVISIÓN PROFESIONAL

Tabla de posiciones de la Segunda División Profesional: Rampla Juniors igualó a La Luz en la tabla del descenso, Oriental y el Depor saltaron a zona de playoffs

Artigas descendió a la Divisional C, luego de perder por goleada en Rivera, 7-1 ante Atenas de San Carlos
SEGUNDA DIVISIÓN PROFESIONAL

Artigas, la SAD que perdió 7-1 ante Atenas en Rivera y descendió a la Divisional C dos fechas antes, por lo que deja el profesionalismo

El primer ascenso fue en 2021 con Darlyn Gayol como entrenador en una temporada donde estuvieron en la divisional Danubio (vicecampeón), Defensor Sporting (ascendido en playoffs), Racing, Cerro, Juventud y Rampla Juniors, entre otros, en el que tal vez fue el mejor torneo de ascenso de la historia en el fútbol uruguayo.

La fecha comenzó el viernes con el triunfo de Fénix 4-2 sobre Tacuarembó con dos goles de Axel Pérez y uno de Cristian Techera y Nicolás Dibble contra dos de la Cobra, Luis Machado.

El sábado, Rampla Juniors volvió a perder a pesar de jugar como local en el Olímpico Pedro Arispe. Cayó 1-0 ante el notable Central Español donde Ignacio Panzariello aplicó la ley del ex con el único gol que tuvo el encuentro mañanero.

La Luz no pudo aprovechar del todo esa caída empatando con Uruguay Montevideo 0-0, pero al menos rompió la igualdad que ambos tenían en la tabla del descenso.

Este domingo, Artigas fue vapuleado 7-1 por Atenas y quedó decretado su descenso a la Primera C desde donde había subido el año pasado.

El ex Cerrito y Plaza Colonia, Ramiro Quintana fue la gran figura del partido, el Viruta Diego Vera hizo dos, el buen volante ex Oriental, Facundo Briñón y Adrián Núñez, en contra, aportaron uno mientras que Nicolás Leites hizo el tanto de Artigas que comenzó dirigido por Carlos Bueno con Joe Bizera y terminó bajando con Luis Almada como DT.

Oriental de La Paz derrotó a Cerrito 3-2 con goles de Gastón Colmán, Alexander Hernández y Nicolás Brun contra anotaciones de Luciano Batista y el ex Peñarol Jim Morrison Varela.

Tabla de posiciones de la Segunda División Profesional

Equipo Puntos
Albion 60
Central Español 54
Colón 51 (+21)
Atenas 51 (+14)
Deportivo Maldonado 47 (+13)
Tacuarembó 47 (+5)
Oriental 46
Rentistas 44
Fénix 43
La Luz 29
Rampla Juniors 28
Cerrito 26
Artigas 23
Uruguay Montevideo 22

Artigas ya descendió con un promedio de 0,767. El otro que está en zona de descenso es Rampla Juniors con 0,933 y al que busca alcanzar es a La Luz que tiene 1,032.

Cerrito, con 1,161, ya está salvado.

Las dos fechas que faltan y donde se define todo

Fecha 25

Central Español vs Fénix

Artigas vs Colón

Atenas vs Rampla Juniors

Cerrito vs Deportivo Maldonado

La Luz vs Oriental

Rentistas vs Uruguay Montevideo

Tacuarembó vs Albion

Fecha 26

Fénix vs Atenas

Uruguay Montevideo vs Tacuarembó

Oriental vs Rentistas

Colón vs Cerrito

Rampla Juniors vs Artigas

Albion vs Central Español

Deportivo Maldonado vs La Luz

¿Cómo se definen los ascensos a Primera?

Albion necesita ahora un punto para ser campeón. El segundo, por ahora Central Español, también asciende directo.

Los ubicados del tercer al sexto lugar, por ahora Colón, Atenas, Deportivo Maldonado y Tacuarembó, jugarán playoffs por el tercer ascenso.

Oriental, Rentistas (juegan entre sí en la última) y Fénix (con un fixture complejo) tienen chances aún de llegar a playoffs.





