Artigas, la SAD que perdió 7-1 ante Atenas en Rivera y descendió a la Divisional C dos fechas antes, por lo que deja el profesionalismo

Artigas descendió a la Divisional C, luego de perder por goleada en Rivera, 7-1 ante Atenas de San Carlos

Artigas SAD, la Sociedad Anónima Deportiva que funciona desde hace algunos años en el norte del país, cayó como local jugando este domingo en el Estadio Atilio Paiva Olivera de Rivera, 7-1 ante Atenas de San Carlos y a falta de dos fechas para que termine el torneo de la Segunda división profesional , descendió a la ex Primera división amateur, llamada Divisional C.

De esta manera, esta SAD dejará el fútbol profesional a partir de la temporada que viene.

Al término del primer tiempo, Atenas de San Carlos ya goleaba por 3-0.

Finalmente fue un tremendo 7-1 mediante tres goles de Ramiro Quintana, dos de Diego "Viruta" Vera, y los restantes de Facundo Briñón y Adrián Núñez en contra.

El tanto de los artiguenses lo convirtió Nicolás Leites.

La campaña de los artiguenses fue muy mala, ya que de las 30 fechas que se llevan disputadas, perdieron 15 encuentros.

En cuanto al rival, Atenas, con este resultado, quedó con un pie y medio en los playoffs por el tercer ascenso a la Primera división.