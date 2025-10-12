Artigas, la SAD que perdió 7-1 ante Atenas en Rivera y descendió a la Divisional C dos fechas antes, por lo que deja el profesionalismo

Artigas SAD, la Sociedad Anónima Deportiva que funciona desde hace algunos años en el norte del país, cayó como local jugando este domingo en el Estadio Atilio Paiva Olivera de Rivera, 7-1 ante Atenas de San Carlos y a falta de dos fechas para que termine el torneo de la Segunda división profesional, descendió a la ex Primera división amateur, llamada Divisional C.
El equipo del norte del país tuvo una muy mala campaña en esta temporada de la Segunda división profesional