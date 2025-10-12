Dólar
Artigas, la SAD que perdió 7-1 ante Atenas en Rivera y descendió a la Divisional C dos fechas antes, por lo que deja el profesionalismo

El equipo del norte del país tuvo una muy mala campaña en esta temporada de la Segunda división profesional

12 de octubre 2025 - 14:22hs
Artigas descendió a la Divisional C, luego de perder por goleada en Rivera, 7-1 ante Atenas de San Carlos

FOTO: @artigassad

Artigas SAD, la Sociedad Anónima Deportiva que funciona desde hace algunos años en el norte del país, cayó como local jugando este domingo en el Estadio Atilio Paiva Olivera de Rivera, 7-1 ante Atenas de San Carlos y a falta de dos fechas para que termine el torneo de la Segunda división profesional, descendió a la ex Primera división amateur, llamada Divisional C.

De esta manera, esta SAD dejará el fútbol profesional a partir de la temporada que viene.

Una campaña muy mala

Al término del primer tiempo, Atenas de San Carlos ya goleaba por 3-0.

Finalmente fue un tremendo 7-1 mediante tres goles de Ramiro Quintana, dos de Diego "Viruta" Vera, y los restantes de Facundo Briñón y Adrián Núñez en contra.

El tanto de los artiguenses lo convirtió Nicolás Leites.

La campaña de los artiguenses fue muy mala, ya que de las 30 fechas que se llevan disputadas, perdieron 15 encuentros.

En cuanto al rival, Atenas, con este resultado, quedó con un pie y medio en los playoffs por el tercer ascenso a la Primera división.

Temas:

Segunda División Profesional Artigas SAD Atenas Rivera

