La Policía de Argentina detuvo a un uruguayo acusado de secuestrar a su hijo tras cometer un doble femicidio en Córdoba

La Policía de Argentina detuvo en Entre Ríos a un uruguayo acusado de secuestrar a su hijo tras, presuntamente, asesinar a su expareja y a su exsuegra . El doble femicidio habría ocurrido en el barrio Villa Rivera Indarte, Córdoba, en la mañana del sábado .

De acuerdo a lo informado por el medio local La Voz, el presunto agresor, un hombre uruguayo identificado como Pablo Laurta, habría asesinado a su expareja — Luna Giardina — y a su exsegura — Mariel Zamudio — y luego raptó a su hijo, un niño de cinco años llamado Pedro Rodríguez .

Vecinos de la zona dieron cuenta del hecho a la Policía luego de escuchar varias "detonaciones" de arma de fuego dentro de la casa de las víctimas.

Además, los testigos señalaron que el hombre había pasado "días" merodeando por la zona, "acosando" a su expareja.

Tras el hecho, la Unidad Judicial Homicidios de Córdoba solicitó la colaboración de la ciudadanía argentina para localizar al menor y emitieron pedidos de captura internacional derivados a Interpol.

Finalmente y tras el pasar de las horas, la Policía argentina logró encontrar al hombre junto al menor en un hotel en el centro de Gualeguaychú.

"En todo momento estuvimos comunicados e intercambiando información con el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, para hacer un trabajo conjunto, que llegó a encontrar sano a Pedro, sin ponerlo en peligro en ninguna circunstancia ante la eventualidad de que su padre continuara armado", dijo el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, en declaraciones recogidas por el consignado medio.

Laurta tiene varios antecedentes por violencia y su expareja contaba con un "botón antipático" ante eventuales problemas.

Hace tres años, Giardina, quien estaba estudiando agronomía, decidió escapar de Uruguay con su hijo luego que el investigado intentara ahorcarla.

El presunto autor de los hechos, según las teorías, pretendía cruzar en una barcaza el río Uruguay e ingresar de manera ilegal al país, eludiendo el pedido de captura.

El menor, que se encontraba sin lesiones aparentes, fue puesto con oficiales especializados en la contención de víctimas.