El preso imputado por el atentado a Ferrero fue el autor intelectual del crimen, según la policía: ¿de quién se trata?

El preso imputado por el atentado a la fiscal de Corte Mónica Ferrero había sido encarcelado por un delito de lesiones personales tres o cuatro días después del ataque en la casa de la jefa de los fiscales y es para los investigadores el autor intelectual del crimen.

Se trata de Daniel Garaza, un hombre de 28 años, que venía siendo buscado por agredir a otro hombre en un caso vinculado a drogas y que fue detenido por la Jefatura de Policía de Montevideo en la semana posterior al episodio de violencia contra Ferrero. Además, es hijo de un policía retirado de 55 años que también fue imputado este miércoles por su participación en el atentado.

Si bien no hay todavía pruebas directas que lo vinculen con la banda de Los Albín como se conoce a la organización que opera en Cerro Norte y se entiende que proporciona logística al narco uruguayo Sebastián Marset, la Policía lo tenía indagado por hechos relacionados a esa familia.

CASO FERRERO El nuevo detenido y el preso conducido por el atentado a la casa de Mónica Ferrero son padre e hijo: el mayor es un policía retirado

Los allanamientos realizados en su casa permitieron encontrar pruebas contundentes que le sirvieron a la fiscal del caso, Angelita Romano, para relacionarlo con los hechos y pedirle a la jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera su imputación.

También se logró confirmar que quienes ejecutaron el atentado en la casa de Ferrero fueron tres delincuentes y Garaza fue quien tuvo el rol activo en la preparación del ataque. A ellos se sumaron otros dos, que luego se supo se trasladaron en un Volkswgen Bora y que los asistieron.

Además se busca a un adolescente que está identificado por escuchas telefónicas y a otro adulto que se cree también participó en la preparación del crimen.

Este miércoles, la justicia le imputó a Garaza asociación para delinquir, atentado agravado y estrago con prisión preventiva hasta el 7 de abril mientras que al padre, el policía retirado, le correspondió tráfico interno de armas y municiones y receptación agravada, también con prisión preventiva hasta el 7 de enero.

Se le imputaron esos delitos debido a que las balas del arma en los disparos a la casa de Ferrero utilizada eran del Ministerio del Interior y al expolicia le incautaron balas del ministerio.

La investigación liderada por la Dirección de Inteligencia, a cargo de la comisaria mayor Ana Sosa, permitió encontrar otras pruebas, entre ellas documentos falsificados. Según informó Telemundo, se constató también que en el último tiempo había viajado a Bolivia y Paraguay, a donde también viajó Fernández Albín y donde se presume se encuentra Marset, sobre quien pesa una alerta roja de Interpol.

Las autoridades investigaban desde las primeras horas posteriores al ataque a Ferrero un posible vínculo del detenido debido a que ya lo tenían señalado por un posible vínculo con Los Albín, que ahora se confirma.

Con estas dos últimas imputaciones ya son cinco los delincuentes que han caído por el atentado a la fiscal Ferrero. El primero fue un hombre detenido el mismo día del crimen por brindar asistencia logística a los delincuentes que ingresaron al patio de la casa, que fue formalizado por asociación para delinquir, atentado agravado, estrago y receptación.

El pasado viernes se imputó a los otros dos involucrados por los delitos de asociación para delinquir, receptación agravado e incendio. A uno de ellos también se lo imputó como coautor de un delito de atentado agravado y estrago, mientras que el otro recibió el delito de atentado agravado pero como cómplice.

El delito de estrago castiga al responsable de poner en peligro la seguridad de las personas o bienes de los demás, o lesionare tales derechos, por el empleo de medios o agentes poderosos de destrucción. Se castiga con doce meses de prisión a doce años de penitenciaría. En tanto, la asociación para delinquir, tiene una pena máxima de cinco años de penitenciaría.