Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
26°C
cielo claro
Sábado:
Mín  17°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / TARIFAS PÚBLICAS

UTE aprobó nuevo descuento tarifario de 40% que llegará a unos 40 mil beneficiarios

La bonificación está dirigida a un colectivo específico integrado por jubilados y becarios del Fondo de Solidaridad; no implica reapertura de la Tarifa de Consumo Básico Residencial a nuevos clientes

10 de octubre 2025 - 13:03hs
image
El Observador | Miguel Noguez

Por  Miguel Noguez

UTE aprobó esta semana un nuevo descuento comercial que beneficiará a unas 40.000 personas.

  • Bonificación "TCB" de UTE para jubilados y becarios

La bonificación se denomina “TCB” y consiste en un descuento de 40% sobre la Tarifa Residencial Simple (cargo fijo, cargo por potencia contratada y cargo por consumo) hasta un consumo de 150 kWh por mes.

Podrán acceder a este plan unos 30.000 jubilados y pensionistas que perciben la prima por edad, y 10.000 hogares de becarios del Fondo de Solidaridad.

Más noticias
ute adjudico construccion de parque solar en cerro largo y sera el tercero de su propiedad
ENERGÍAS RENOVABLES

UTE adjudicó construcción de parque solar en Cerro Largo y será el tercero de su propiedad

tarifas publicas: ute y antel permiten elegir la fecha de vencimiento de las facturas
SERVICIOS

Tarifas públicas: UTE y Antel permiten elegir la fecha de vencimiento de las facturas

Esto no implica la reapertura de la Tarifa de Consumo Básico Residencial a nuevos clientes.

  • Tarifa de Consumo Básico Residencial

La Tarifa de Consumo Básico Residencial (TCBR) diseñada en 2010 estaba dirigida originalmente a hogares con consumos mensuales estables de 230 KWh o menos. El único requisito para tenerla era consumir poca electricidad y no sobrepasar ese tope más de dos veces en un año.

Desde 2022 se suspendió el ingreso de nuevos clientes y la decisión se mantiene. Esta tarifa, también subsidiada, sigue vigente únicamente para quienes ya la tenían contratada con anterioridad y han cumplido con los requisitos de permanencia.

Hoy son unos 150.000 servicios activos, menos de la mitad de usuarios que llegó a tener en 2021 –año previo a los cambios– cuando se alcanzó un pico de 359.422 clientes, según datos oficiales.

En este producto UTE factura un único cargo mensual que no está gravado con IVA –actualmente $ 606,5– y que incluye un consumo de hasta 100 kWh, el cargo fijo y el cargo por potencia contratada, como detalla esta nota de El Observador.

Cuando se pasa ese nivel de consumo, se cobra un cargo de energía de acuerdo con una escala de precios que varía en función de lo que se consuma por arriba de esa cantidad.

La decisión de suspender el ingreso de nuevos usuarios y de aplicarle también ajustes diferenciales de precio buscó “adecuar” el esquema tarifario para que existiera mayor equidad en los precios, y que, por ejemplo, los usuarios que tienen Residencial Simple no terminaran subvencionando a los que estaban en la opción de consumo básico, sin necesitarlo, habían argumentado autoridades de la empresa en el período anterior.

  • Bono social de energía

El Bono Social de Energía Eléctrica vigente desde 2022 llega a hogares vulnerables asociados a diferentes programas Mides, y del Plan de Inclusión Social de UTE, con descuentos de entre 80% y 90% del valor de su factura, para un consumo de 250 kWh al mes para familias de menos de cuatro integrantes, y de 300 kWh mes para familias de cuatro integrantes y más.

Por esa vía se cubrió, por ejemplo, a familias de bajos ingresos y con hijos que difícilmente consumían tan poca energía para poder acceder a la TCBR. Los descuentos aplican sobre tarifa residencial simple e inteligente

Temas:

UTE descuento clientes

Seguí leyendo

Las más leídas

La Niña ha regresado: Metsul confirma la llegada del fenómeno meteorológico que durará de tres a cinco meses
CLIMA

"La Niña ha regresado": Metsul confirma la llegada del fenómeno meteorológico que durará "de tres a cinco meses"

Nuevos conductores se suman al informativo de Canal 12: los periodistas elegidos para una de las ediciones de Telemundo
CANAL 12

Nuevos conductores se suman al informativo de Canal 12: los periodistas elegidos para una de las ediciones de Telemundo

Pablo Carrasco, socio principal de la empresa, y su esposa Ana Iewdiukow
CONEXIÓN GANADERA

La nueva declaración de Ana Iewdiukow: entre la "economía familiar", el "me decían 'firmá' pero no miraba" y la deuda de US$ 79 millones de "particulares"

Ignacio Laquintana
SELECCIÓN URUGUAYA

Uruguay 1-0 República Dominicana: triunfo celeste con gol de Ignacio Laquintana y varios debuts; mirá el compacto

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos