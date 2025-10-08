Nuevos conductores se suman al informativo de Canal 12: los periodistas elegidos para una de las ediciones de Telemundo

Son semanas de cambios y novedades para Canal 12, que hace algunos días estrenó una de sus nuevas apuestas, Puesta a punto, y que ayer se conoció que extenderá el horario de su programación a las 24 horas del día, algo que antes no sucedía. Ahora, se confirmaron los dos conductores que se harán cargo de la edición de los sábados de Telemundo, el noticiero del canal.

Según confirmó El Observador, quienes ocuparán la mesa del informativo de los sábados, que comienza a las 19 horas, serán José "Pepe" Sena y Carolina Ramos.

Ambos tienen experiencia en la materia: para Sena será una nueva oportunidad para ponerse al frente de un noticiero tras su paso por otros programas del canal y su conducción de Las cosas en su sitio, de Radio Sarandí; Ramos, en tanto, es una de las figuras ascendentes de la señal, y además de su participación como periodista y movilera de Telemundo en los últimos tiempos se encargó, por ejemplo, de dar la noticia de la muerte del expresidente José Mujica en vivo.

Ambos llegan a un puesto que hasta el momento era ocupado interinamente por Valentín Rodríguez, que estuvo en el rol tras la desvinculación del conductor anterior, Ignacio Martirené.

Martirené había llegado a Canal 12 en 2020 luego de una etapa en la televisión chilena, país en el que residió durante algunos años, y pasos anteriores por Canal 4 y Canal 10. En sus primeros tiempos en Teledoce fue parte tanto del noticiero como del programa Desayunos Informales, que dejó en 2022. Desde entonces había estado en Telemundo, como responsable de la información internacional, así como se desempeñó hasta ahora como conductor de la edición de los sábados del noticiero.