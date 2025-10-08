Dólar
Compra 38,75 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
cielo claro
Jueves:
Mín  14°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / CANAL 12

Nuevos conductores se suman al informativo de Canal 12: los periodistas elegidos para una de las ediciones de Telemundo

Canal 12 está en medio de un período de cambios y novedades, y ahora una de las ediciones de Telemundo tendrá nuevos rostros

8 de octubre 2025 - 13:47hs
Canal 12 La Tele Telemundo

Según confirmó El Observador, quienes ocuparán la mesa del informativo de los sábados, que comienza a las 19 horas, serán José "Pepe" Sena y Carolina Ramos.

Ambos tienen experiencia en la materia: para Sena será una nueva oportunidad para ponerse al frente de un noticiero tras su paso por otros programas del canal y su conducción de Las cosas en su sitio, de Radio Sarandí; Ramos, en tanto, es una de las figuras ascendentes de la señal, y además de su participación como periodista y movilera de Telemundo en los últimos tiempos se encargó, por ejemplo, de dar la noticia de la muerte del expresidente José Mujica en vivo.

Más noticias
Celina Pereyra
TELEVISIÓN

Celina Pereyra, la nueva cara de Canal 12 que viene del Carnaval, una familia de famosos y nunca imaginó hacer televisión

cambios en canal 12: las razones detras de las modificaciones en la programacion que se veran a partir de esta semana
TELEVISIÓN

Cambios en Canal 12: las razones detrás de las modificaciones en la programación que se verán a partir de esta semana

Martirené había llegado a Canal 12 en 2020 luego de una etapa en la televisión chilena, país en el que residió durante algunos años, y pasos anteriores por Canal 4 y Canal 10. En sus primeros tiempos en Teledoce fue parte tanto del noticiero como del programa Desayunos Informales, que dejó en 2022.

Desde entonces había estado en Telemundo, como responsable de la información internacional, así como se desempeñó hasta ahora como conductor de la edición de los sábados del noticiero.

Temas:

Canal 12 Telemundo Carolina Ramos Televisión uruguaya

Seguí leyendo

Las más leídas

Flota de helicópteros iraníes. (Archivo)
PERFECT DAY

Estados Unidos investiga a una empresa uruguaya por facilitar la compra de insumos de helicópteros para el Ejército de Irán

Cierra otro colegio privado y ya van cuatro anuncios de bajas para el año lectivo próximo
EDUCACIÓN

Cierra otro colegio privado y ya van cuatro anuncios de bajas para el año lectivo próximo

El feriado no laborable de octubre para una importante cantidad de trabajadores uruguayos: cuándo cae y qué se celebra
CONSTRUCCIÓN

El feriado no laborable de octubre para una importante cantidad de trabajadores uruguayos: cuándo cae y qué se celebra

Orlando Petinatti y Fernando Pereira
MARCHA POR PALESTINA

"Te faltó decir 'tengo un amigo judío'": cruce entre Orlando Petinatti y Fernando Pereira por la movilización por Palestina

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos