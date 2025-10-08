Brasil registra la tercera muerte por intoxicación con metanol en bebidas alcohólicas adulteradas

El estado de São Paulo confirmó en las últimas horas la tercera muerte por intoxicación con metanol en Brasil tras el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas. Bruna Araújo, de 30 años, falleció el lunes después de haber sido hospitalizada en estado grave, luego consumir vodka con jugo de durazno a final de setiembre .

La joven fue atendida por un equipo médico que adoptó un protocolo de cuidados paliativos , una decisión tomada en conjunto con su familia.

La alcaldía de São Bernardo do Campo, en la región ABC Paulista, donde ocurrió el incidente, informó sobre el fallecimiento y detalló que se brindó la mejor atención posible durante su internación , de acuerdo a lo informado por el medio local G1.

La Secretaría de Salud del Estado de São Paulo también confirmó la muerte y expresó su solidaridad con la familia y amigos de la víctima. El velatorio de Bruna se llevó a cabo este martes .

Araújo fue la tercera muerte relacionada a una intoxicación con metanol en Brasil, las otras dos fueron un empresario de 54 años y otro hombre de 46 años.

La secretaría además reportó que hasta el lunes se habían recibido 78 notificaciones de casos sospechosos de intoxicación por metanol en el municipio de São Bernardo do Campo, aunque el caso de Bruna fue el único confirmado hasta la fecha.

A nivel nacional, el Ministerio de Salud brasileño confirmó un total de 17 casos de intoxicación por metanol relacionados con el consumo de bebidas adulteradas, con 217 notificaciones en total.

De estas, 200 aún se encuentran bajo investigación. El estado de São Paulo concentra la mayor parte de los registros, con 15 casos confirmados y 164 en análisis, lo que representa el 82,5 % de los casos notificados en el país.