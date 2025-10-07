Dólar
Compra 38,65 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / BRASIL

Operaron de cáncer de tiroides a Everton Ribeiro, mundialista con Brasil y rival de Nacional y Peñarol en Copa Libertadores

“Sigo en recuperación, con fe y con el apoyo de mi familia y de ustedes”, dijo el volante de Bahia tras ser operado este lunes

7 de octubre 2025 - 10:42hs
Everton Ribeiro de Bahia ante Jeremía Recoba de Nacional por Copa Libertadores

Everton Ribeiro de Bahia ante Jeremía Recoba de Nacional por Copa Libertadores

FOTO: AFP

El mediapunta de Bahia de Brasil Everton Ribeiro, mundialista con Brasil en Qatar 2022, y rival de Peñarol y Naconal en partidos de Copa Libertadores, fue operado este lunes de un cáncer de tiroides que le detectaron hace aproximadamente un mes, según informó el propio futbolista.

"Hoy me operaron y, gracias a Dios, todo salió bien. Sigo en recuperación, con fe y con el apoyo de mi familia y de ustedes. Gracias por cada oración y muestra de cariño. Tenerlos a mi lado hace toda la diferencia", afirmó el enganche de 36 años en sus redes sociales.

000_9MJ7UN.webp
El festejo de Neymar con Everton Ribeiro
El festejo de Neymar con Everton Ribeiro

El jugador de Bahia, donde es compañero de los uruguayos Nicolás "Cacha" Acevedo y Michel Araújo, dijo estar seguro de que juntos superarán "esta nueva batalla".

Lionel Messi con la selección argentina
FÚTBOL INTERNACIONAL

Mientras Uruguay enfrentará a República Dominicana y a Uzbekistán en la fecha FIFA de octubre, mirá los rivales que tendrán Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay

Erling Haaland y Martin Odegaard celebran el triunfo de Noruega ante Italia por Eliminatorias
ELIMINATORIAS

Las 14 selecciones que se pueden clasificar al Mundial 2026 en esta doble fecha FIFA de octubre, varias de ellas, de Europa

El club compartió el mensaje de Everton Ribeiro, que acompañó con una fotografía de él y su familia a los pies del Cristo Redentor de Río de Janeiro, donde vivió su mejor etapa como profesional con la camiseta del Flamengo.

Formado en el Corinthians, el centrocampista ofensivo milita en el Bahia desde enero de 2024 y hoy es titular indiscutible para el técnico Rogério Ceni.

20250306 . MONTEVIDEO (URUGUAY), 06/03/2025.- Guillermo López (d) de Boston disputa un balón con Éverton Ribeiro de Bahía este jueves, en un partido de la tercera ronda de la Copa Libertadores entre Boston River y Bahía en el estadio Centenario en Montevi
Everton Ribeiro y Guillermo López

Everton Ribeiro y Guillermo López

Antes, pasó por el Coritiba, Cruzeiro, Al-Ahli de Emiratos Árabes Unidos -su única experiencia en el extranjero- y Flamengo, en el que vivió sus mejores años y logró diversos títulos, entre ellos dos Ligas brasileñas, dos Libertadores y una Copa do Brasil.

Su buen rendimiento en el conjunto carioca le llevó a ser convocado para el Mundial de Qatar 2022, cuando la Canarinha estaba dirigida por el entrenador Adenor Leonardo Bachi 'Tite'.

Por la Copa Libertadores enfrentó a los clubes uruguayos Defensor Sporting, cuando defendía a Cruzeiro en 2014, a Peñarol cuando jugaba en Flamengo en 2019 y a Boston River y Nacional este año con Bahia.

Con base en EFE

Temas:

Nacional Peñarol Copa Libertadores Brasil

Seguí leyendo

Las más leídas

Manuel Romero, el hijo de Marcelo Romero, festejando un gol para Real Madrid, su equipo
FÚTBOL

El juvenil que tiene firmado contrato profesional con Real Madrid, hijo de un mundialista con Uruguay, y que defendió a la celeste, a la selección de España y ahora, a la sub 17 de Estados Unidos

Imanol Machuca de Vélez Sarsfield ante Pedro Milans de Peñarol por la Copa Libertadores
FÚTBOL

Escándalo: la FIFA suspendió por un año a siete jugadores, tres argentinos, y a la Federación de Malasia, en donde se encuentra la selección uruguaya para jugar

Jeremía Recoba y su festejo en Las Palmas tras ganarle a Cádiz
URUGUAYOS

El novedoso puesto en el que Jeremía Recoba volvió a jugar tras tres partidos sin minutos y con una actuación que dejó "muy contento" al entrenador de Las Palmas

Federico Valverde tras el triunfo ante Juventus
ESPAÑA

Los elogios del diario AS de España y de su técnico Xabi Alonso sobre Federico Valverde y su negativa a jugar de lateral derecho de Real Madrid, a donde jugó el sábado: "No le gusta, pero funciona"

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos