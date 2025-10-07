Operaron de cáncer de tiroides a Everton Ribeiro, mundialista con Brasil y rival de Nacional y Peñarol en Copa Libertadores

El mediapunta de Bahia de Brasil Everton Ribeiro , mundialista con Brasil en Qatar 2022, y rival de Peñarol y Naconal en partidos de Copa Libertadores, fue operado este lunes de un cáncer de tiroides que le detectaron hace aproximadamente un mes, según informó el propio futbolista.

"Hoy me operaron y, gracias a Dios, todo salió bien . Sigo en recuperación, con fe y con el apoyo de mi familia y de ustedes. Gracias por cada oración y muestra de cariño. Tenerlos a mi lado hace toda la diferencia", afirmó el enganche de 36 años en sus redes sociales.

El jugador de Bahia, donde es compañero de los uruguayos Nicolás "Cacha" Acevedo y Michel Araújo , dijo estar seguro de que juntos superarán "esta nueva batalla".

ELIMINATORIAS Las 14 selecciones que se pueden clasificar al Mundial 2026 en esta doble fecha FIFA de octubre, varias de ellas, de Europa

FÚTBOL INTERNACIONAL Mientras Uruguay enfrentará a República Dominicana y a Uzbekistán en la fecha FIFA de octubre, mirá los rivales que tendrán Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay

El club compartió el mensaje de Everton Ribeiro, que acompañó con una fotografía de él y su familia a los pies del Cristo Redentor de Río de Janeiro, donde vivió su mejor etapa como profesional con la camiseta del Flamengo.

Formado en el Corinthians, el centrocampista ofensivo milita en el Bahia desde enero de 2024 y hoy es titular indiscutible para el técnico Rogério Ceni.

20250306 . MONTEVIDEO (URUGUAY), 06/03/2025.- Guillermo López (d) de Boston disputa un balón con Éverton Ribeiro de Bahía este jueves, en un partido de la tercera ronda de la Copa Libertadores entre Boston River y Bahía en el estadio Centenario en Montevi Everton Ribeiro y Guillermo López EFE/ Gastón Britos

Antes, pasó por el Coritiba, Cruzeiro, Al-Ahli de Emiratos Árabes Unidos -su única experiencia en el extranjero- y Flamengo, en el que vivió sus mejores años y logró diversos títulos, entre ellos dos Ligas brasileñas, dos Libertadores y una Copa do Brasil.

Su buen rendimiento en el conjunto carioca le llevó a ser convocado para el Mundial de Qatar 2022, cuando la Canarinha estaba dirigida por el entrenador Adenor Leonardo Bachi 'Tite'.

Por la Copa Libertadores enfrentó a los clubes uruguayos Defensor Sporting, cuando defendía a Cruzeiro en 2014, a Peñarol cuando jugaba en Flamengo en 2019 y a Boston River y Nacional este año con Bahia.

Con base en EFE