El juvenil que tiene firmado contrato profesional con Real Madrid, hijo de un mundialista con Uruguay, y que defendió a la celeste, a la selección de España y ahora, a la sub 17 de Estados Unidos

Manuel Romero, el hijo de Marcelo Romero, festejando un gol para Real Madrid, su equipo

Un futbolista juvenil que es promesa de Real Madrid, hijo de un exjugador uruguayo con pasado en Peñarol y mundialista con la selección uruguaya, tiene la particularidad de haber jugado para tres selecciones en los últimos meses y ahora fue citado por el combinado sub 17 de una de ellas. Se trata de Manu Romero , hijo de Marcelo "Gato" Romero, quien ahora volverá a defender a Estados Unidos.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

El joven de 16 años, nacido el 6 de abril de 2009, jugó amistosos para la selección uruguaya sub 15, para la selección española y esta semana lo hizo para la selección de Estados Unidos.

El juvenil, quien se desempeña como lateral izquierdo, nació en Carolina del Norte, Estados Unidos, cuando su padre estaba jugando en Rail Hawks, en los últimos años de su carrera.

Manu Romero ya ha jugado con las selecciones sub 15 de Uruguay, España y Estados Unidos.

COPA AUF URUGUAY Se cambió la cancha y ya está confirmado el día y la hora para la semifinal de la Copa AUF Uruguay entre Defensor Sporting vs Peñarol

CLAUSURA Mirá el único obstáculo que tiene aún Peñarol para jugar de visitante ante Cerro en el Estadio Centenario y no en el Tróccoli por el Torneo Clausura

Pero ahora, ya fue citado por la sub 17 de este último país, que fue en el que nació de casualidad.

De a poco y a medida que va creciendo, el futbolista parece ir decantándose por el combinado norteamericano.

Marcelo Romero y su hijo Manuel con la selección de Estados Unidos Marcelo Romero y su hijo Manuel con la selección de Estados Unidos

Como informó Referí en mayo pasado, Manu Romero firmó su primer contrato profesional con Real Madrid y no ocultó su alegría.

"Muy feliz por firmar mi primer contrato profesional con el mejor Club del mundo. Muchas gracias por la confianza y acompañarme en este camino, y a mi familia por su apoyo y amor incondicional", escribió el futbolista en sus redes sociales en aquel momento.

Aquí se puede ver su posteo por ser citado ahora a la selección sub 17 de Estados Unidos: