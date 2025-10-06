Dólar
FÚTBOL

El juvenil que tiene firmado contrato profesional con Real Madrid, hijo de un mundialista con Uruguay, y que defendió a la celeste, a la selección de España y ahora, a la sub 17 de Estados Unidos

Una carrera increíble y en muy poco tiempo, cuando todavía tiene 16 años y un futuro que pinta muy bien

6 de octubre 2025 - 14:14hs
Manuel Romero, el hijo de Marcelo Romero, festejando un gol para Real Madrid, su equipo

Manuel Romero, el hijo de Marcelo Romero, festejando un gol para Real Madrid, su equipo

Un futbolista juvenil que es promesa de Real Madrid, hijo de un exjugador uruguayo con pasado en Peñarol y mundialista con la selección uruguaya, tiene la particularidad de haber jugado para tres selecciones en los últimos meses y ahora fue citado por el combinado sub 17 de una de ellas. Se trata de Manu Romero, hijo de Marcelo "Gato" Romero, quien ahora volverá a defender a Estados Unidos.

El joven de 16 años, nacido el 6 de abril de 2009, jugó amistosos para la selección uruguaya sub 15, para la selección española y esta semana lo hizo para la selección de Estados Unidos.

El presente de Manu Romero

Manu Romero ya ha jugado con las selecciones sub 15 de Uruguay, España y Estados Unidos.

Pero ahora, ya fue citado por la sub 17 de este último país, que fue en el que nació de casualidad.

De a poco y a medida que va creciendo, el futbolista parece ir decantándose por el combinado norteamericano.

Marcelo Romero y su hijo Manuel con la selección de Estados Unidos
Marcelo Romero y su hijo Manuel con la selección de Estados Unidos

Marcelo Romero y su hijo Manuel con la selección de Estados Unidos

Como informó Referí en mayo pasado, Manu Romero firmó su primer contrato profesional con Real Madrid y no ocultó su alegría.

"Muy feliz por firmar mi primer contrato profesional con el mejor Club del mundo. Muchas gracias por la confianza y acompañarme en este camino, y a mi familia por su apoyo y amor incondicional", escribió el futbolista en sus redes sociales en aquel momento.

Aquí se puede ver su posteo por ser citado ahora a la selección sub 17 de Estados Unidos:

manu romero
Manu Romero, el hijo del Gato Marcelo Romero, ahora fue citado por la selecci&oacute;n sub 17 de Estados Unidos

Manu Romero, el hijo del Gato Marcelo Romero, ahora fue citado por la selección sub 17 de Estados Unidos

