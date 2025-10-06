Mirá el único obstáculo que tiene aún Peñarol para jugar de visitante ante Cerro en el Estadio Centenario y no en el Tróccoli por el Torneo Clausura

Peñarol venció este domingo a Danubio 2-0 por el Torneo Clausura luego de jugar 80 minutos de mala forma y casi sin jugadas de riesgo para el arco de enfrente. Lo hizo merced a los goles de dos jugadores que entraron en el segundo tiempo como Matías Arezo y Héctor "Tito" Villalba. En tanto, el presidente Ignacio Ruglio tiene todo adelantado con su par de Cerro, Alfredo Jaureguiverry, para que el partido entre ambos no se juegue en el Estadio Luis Tróccoli y sí se dispute en el Estadio Centenario.
