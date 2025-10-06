Mirá el único obstáculo que tiene aún Peñarol para jugar de visitante ante Cerro en el Estadio Centenario y no en el Tróccoli por el Torneo Clausura

Peñarol venció este domingo a Danubio 2-0 por el Torneo Clausura luego de jugar 80 minutos de mala forma y casi sin jugadas de riesgo para el arco de enfrente. Lo hizo merced a los goles de dos jugadores que entraron en el segundo tiempo como Matías Arezo y Héctor "Tito" Villalba. En tanto, el presidente Ignacio Ruglio tiene todo adelantado con su par de Cerro, Alfredo Jaureguiverry, para que el partido entre ambos no se juegue en el Estadio Luis Tróccoli y sí se dispute en el Estadio Centenario.

Los carboneros aprovecharon 3 minutos de esa dupla ofensiva para liquidar a un conjunto danubiano que se tiró muy atrás en el segundo tiempo y casi ni llegó al arco de enfrente.

Cabe recordar que el año pasado, tanto Nacional como Peñarol ayudaron económicamente a los de la Villa para que pudieran comenzar el Campeonato Uruguayo.

Este año, solo fueron los tricolores los que ayudaron a Cerro para que también pudiera empezar.

Según confió una fuente de Peñarol a Referí el acuerdo entre ambos clubes está bastante adelantado y Peñarol le ofrecerá un número aún no confirmado de entradas vendidas como seguro para Cerro.

De todas maneras, y por más que haya acuerdo entre ambos, aún deben pasar por el filtro de la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO), ya que para la fecha del encuentro, existe un acuerdo con el fútbol femenino. Si esto se puede cambiar, es un hecho que Peñarol será visitante en el Centenario y no en el Tróccoli.