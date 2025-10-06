Dólar
Compra 38,65 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / CLAUSURA

Mirá el único obstáculo que tiene aún Peñarol para jugar de visitante ante Cerro en el Estadio Centenario y no en el Tróccoli por el Torneo Clausura

Está todo muy adelantado, aunque aún resta un filtro importante que superar para que el encuentro entre ambos se dispute en el Estadio Centenario

6 de octubre 2025 - 12:37hs
El Estadio Centenario

El Estadio Centenario

Foto: Leonardo Carreño

Peñarol venció este domingo a Danubio 2-0 por el Torneo Clausura luego de jugar 80 minutos de mala forma y casi sin jugadas de riesgo para el arco de enfrente. Lo hizo merced a los goles de dos jugadores que entraron en el segundo tiempo como Matías Arezo y Héctor "Tito" Villalba. En tanto, el presidente Ignacio Ruglio tiene todo adelantado con su par de Cerro, Alfredo Jaureguiverry, para que el partido entre ambos no se juegue en el Estadio Luis Tróccoli y sí se dispute en el Estadio Centenario.

Cabe recordar que el año pasado, tanto Nacional como Peñarol ayudaron económicamente a los de la Villa para que pudieran comenzar el Campeonato Uruguayo.

Ignacio Sosa de Peñarol ante Guillermo De los Santos de Defensor Sporting por el Torneo Intermedio
COPA AUF URUGUAY

Se cambió la cancha y ya está confirmado el día y la hora para la semifinal de la Copa AUF Uruguay entre Defensor Sporting vs Peñarol

Yusuf Dikec reapareció y volvió a ser viral
TIRO

El tirador que se hizo viral en los Juegos Olímpicos reapareció al ganar la Liga de Campeones Europea; mirá el video

Este año, solo fueron los tricolores los que ayudaron a Cerro para que también pudiera empezar.

Según confió una fuente de Peñarol a Referí el acuerdo entre ambos clubes está bastante adelantado y Peñarol le ofrecerá un número aún no confirmado de entradas vendidas como seguro para Cerro.

De todas maneras, y por más que haya acuerdo entre ambos, aún deben pasar por el filtro de la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO), ya que para la fecha del encuentro, existe un acuerdo con el fútbol femenino. Si esto se puede cambiar, es un hecho que Peñarol será visitante en el Centenario y no en el Tróccoli.

Temas:

Peñarol Torneo Clausura Cerro Estadio Centenario Estadio Luis Tróccoli Danubio

Seguí leyendo

Las más leídas

Marcelo Bielsa en la selección uruguaya
SELECCIÓN URUGUAYA

La enorme molestia de Marcelo Bielsa con un jugador de la selección uruguaya convocado para los partidos en Malasia, que se bajó a último momento

Leonardo Fernández de Peñarol ante Mateo Peralta de Danubio por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras la victoria de Peñarol contra Danubio

El cruce de Fernando Muslera con Dardo Miloc
URUGUAYOS

"Yo salí campeón de América": el cruce de Fernando Muslera con un rival que le dijo "sos millonario" en Estudiantes vs Barracas Central; mirá el video

Leonardo Fernández de Peñarol ante Danubio
CLAUSURA

¿A qué hora juega Peñarol vs Danubio hoy por el Torneo Clausura y dónde verlo?

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos