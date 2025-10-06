Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

"Le está costando muy caro al equipo": Jamie Carragher, excompañero de Luis Suárez y leyenda en Liverpool, criticó a Ronald Araujo y le hizo una sugerencia al FC Barcelona con el uruguayo

Jamie Carragher, quien es comentarista de Sky Sports, cuestionó al uruguayo por sus actuaciones en partidos importantes

6 de octubre 2025 - 13:42hs
Ronald Araujo

Foto: EFE
El defensa del Barcelona Ronald Araujo y el centrocampista del Sevilla Rubén Vargas

Foto: EFE
El defensa del Barcelona Ronald Araujo y el centrocampista del Sevilla Alexis Sánchez

Foto: EFE
Ruben Vargas y Ronald Araujo&nbsp;

Foto: AFP

Jamie Carragher, leyenda de Liverpool de Inglaterra, donde fue compañero de Luis Suárez, criticó a Ronald Araujo, el zaguero uruguayo de FC Barcelona que este domingo volvió a estar en la polémica de su equipo.

El riverense, que es uno de los capitanes del Barça, cometió penal en la jugada con la que Sevilla se puso 1-0 contra los catalanes, a los que luego golearon por 4-1 en el en el Ramón Sánchez Pizjuán, lo que desató fuertes cuestionamientos al equipo de Hansi Flick.

SEVILLA, 05/10/2025.-El defensa del Barcelona Ronald Araujo y el centrocampista del Sevilla Alexis Sánchez, durante el partido de la jornada 8 de Laliga EA Sports, este domingo en el estadio Sánchez-Pizjuán en Sevilla.-EFE/ Raúl Caro
El defensor uruguayo cometió falta sobre el sevillista Isaac Romero y el chileno Alexis Sánchez se hizo cargo de la ejecución para abrir el marcador.

Ronald Araujo ante Newcastle en su debut en la Champions League 2025/26
URUGUAYOS

"Estoy muy feliz por la victoria": Ronald Araujo valoró el debut de Barcelona ante Newcastle en Champions League, terminó "bastante acalambrado" y habló de las rotaciones de Flick

Ronald Araujo
URUGUAYOS

Barcelona vs PSG: lo que dijo Hansi Flick cuando le recordaron los dichos de Luis Enrique sobre Ronald Araujo, a quien consideró el jugador "con más problemas" de los catalanes

Tras la dura goleada sufrida por los catalanes, Araujo volvió a quedar en la mira de los cuestionamientos.

Y uno que lo criticó fue Carragher, quien es comentarista de Sky Sports, y que cuestionó al uruguayo por sus actuaciones en partidos importantes.

SEVILLA, 05/10/2025.-El defensa del Barcelona Ronald Araujo y el centrocampista del Sevilla Rubén Vargas, durante el partido de la jornada 8 de Laliga EA Sports, este domingo en el estadio Sánchez-Pizjuán en Sevilla.-EFE/ Julio Muñoz
"Cada vez que el Barcelona se enfrenta a un rival de primer nivel, él se desconecta, y eso le está costando muy caro al equipo”, señaló.

“Si el Barcelona quiere competir de verdad, debería venderlo sin dudarlo", afirmó Carragher.

Sevilla's Swiss forward #11 Ruben Vargas and Barcelona's Uruguayan defender #04 Ronald Federico Araujo da Silva vie for a header during the Spanish league football match between Sevilla FC and FC Barcelona at Ramon Sanchez Pizjuan Stadium in Seville on Oc
El exfutbolista destacó algunos puntos de Araujo, pero volvió a criticarlo.

“Me gusta la energía con la que Araujo afronta los partidos, pero llega un punto en el que la pasión no basta”, señaló.

Luis Suárez y Jamie Carragher en Liverpool
Luis Suárez y Jamie Carragher en Liverpool; este último criticó a Darwin Núñez

“Defender a este nivel se trata de tomar buenas decisiones, no solo de ir al choque. Y ahí, Araujo tiene un déficit que termina perjudicando a su equipo en los momentos y partidos decisivos de la temporada”, agregó Carragher, quien señaló que Barcelona necesita centrales que se destaquen en la marca y en la organización de la línea defensiva, como lo hizo Iñigo Martínez la temporada pasada, quien se fue a Al Nassr de Arabia Saudita.

