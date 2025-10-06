"Le está costando muy caro al equipo": Jamie Carragher, excompañero de Luis Suárez y leyenda en Liverpool, criticó a Ronald Araujo y le hizo una sugerencia al FC Barcelona con el uruguayo

El defensa del Barcelona Ronald Araujo y el centrocampista del Sevilla Alexis Sánchez

El defensa del Barcelona Ronald Araujo y el centrocampista del Sevilla Rubén Vargas

Jamie Carragher , leyenda de Liverpool de Inglaterra, donde fue compañero de Luis Suárez, criticó a Ronald Araujo , el zaguero uruguayo de FC Barcelona que este domingo volvió a estar en la polémica de su equipo.

El riverense, que es uno de los capitanes del Barça, cometió penal en la jugada con la que Sevilla se puso 1-0 contra los catalanes, a los que luego golearon por 4-1 en el en el Ramón Sánchez Pizjuán, lo que desató fuertes cuestionamientos al equipo de Hansi Flick.

El defensa del Barcelona Ronald Araujo y el centrocampista del Sevilla Alexis Sánchez

SEVILLA, 05/10/2025.-El defensa del Barcelona Ronald Araujo y el centrocampista del Sevilla Alexis Sánchez, durante el partido de la jornada 8 de Laliga EA Sports, este domingo en el estadio Sánchez-Pizjuán en Sevilla.

El defensor uruguayo cometió falta sobre el sevillista Isaac Romero y el chileno Alexis Sánchez se hizo cargo de la ejecución para abrir el marcador.

Tras la dura goleada sufrida por los catalanes, Araujo volvió a quedar en la mira de los cuestionamientos.

Y uno que lo criticó fue Carragher, quien es comentarista de Sky Sports, y que cuestionó al uruguayo por sus actuaciones en partidos importantes.

SEVILLA, 05/10/2025.-El defensa del Barcelona Ronald Araujo y el centrocampista del Sevilla Rubén Vargas, durante el partido de la jornada 8 de Laliga EA Sports, este domingo en el estadio Sánchez-Pizjuán en Sevilla.

"Cada vez que el Barcelona se enfrenta a un rival de primer nivel, él se desconecta, y eso le está costando muy caro al equipo”, señaló.

“Si el Barcelona quiere competir de verdad, debería venderlo sin dudarlo", afirmó Carragher.

Ruben Vargas y Ronald Araujo

El exfutbolista destacó algunos puntos de Araujo, pero volvió a criticarlo.

“Me gusta la energía con la que Araujo afronta los partidos, pero llega un punto en el que la pasión no basta”, señaló.

Luis Suárez y Jamie Carragher en Liverpool; este último criticó a Darwin Núñez

“Defender a este nivel se trata de tomar buenas decisiones, no solo de ir al choque. Y ahí, Araujo tiene un déficit que termina perjudicando a su equipo en los momentos y partidos decisivos de la temporada”, agregó Carragher, quien señaló que Barcelona necesita centrales que se destaquen en la marca y en la organización de la línea defensiva, como lo hizo Iñigo Martínez la temporada pasada, quien se fue a Al Nassr de Arabia Saudita.