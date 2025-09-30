Dólar
Barcelona vs PSG: lo que dijo Hansi Flick cuando le recordaron los dichos de Luis Enrique sobre Ronald Araujo, a quien consideró el jugador "con más problemas" de los catalanes

En la conferencia de prensa previa al Barcelona vs PSG, al DT le recordaron cuando Luis Enrique señaló que el uruguayo era el jugador “con más problemas” de los blaugranas

30 de septiembre 2025 - 10:55hs

El entrenador de FC Barcelona, el alemán Hansi Flick, respaldó al zaguero uruguayo Ronald Araujo en la previa del partido ante PSG de este miércoles a las 16:00 en Montjuic por la segunda fecha de la Liga de Campeones

En la conferencia de prensa previa al juego, este martes, al DT le recordaron cuando el entrenador de los parisinos, Luis Enrique, ex Barcelona, señaló que el uruguayo era el jugador “con más problemas” de los blaugranas y le pidió a sus jugadores que atacaran por su sector.

¿Ha tenido esto en cuenta?, le preguntaron a Flick este martes.

“No. Es el pasado”, dijo el entrenador.

“Ocurrió hace dos años y no es una situación actual. Tengo confianza en las fortalezas de Ronald. Estoy realmente feliz con él y con su rendimiento”, señaló.

Lo que dijo Luis Enrique sobre Ronald Araujo

En mayo de este año, luego de la caída de Barcelona ante Inter de Milán en semifinales de la Champions, en las que fue cuestionado Araujo por su actuación, se viralizó en redes un extracto del la miniserie documental No Tenéis ni Puta Idea donde el entrenador español Luis Enrique saca a luz la trastienda de su labor al frente de Paris Saint-Germain en 2024.

Video de Luis Enrique marcando debilidades de Ronald Araujo

En los cuartos de final de la UEFA Champions League 2023-2024, PSG se cruzó con Barcelona. Perdió 3-2 de local pero contra todo pronóstico goleó 4-1 en la revancha y se clasificó a semifinales donde sería eliminado por Borussia Dortmund con el que sucumbió en ambos partidos 1-0.

"¿Cómo nos va a atacar el Barça? Juego largo, no hay ninguna duda. Le presionamos: juego largo. ¿Qué vamos a hacer? Dejamos salir a Araujo. Que Araujo venga con el balón. Cuando venga con el balón y lo suelte, le presionamos", dice primero el español en una charla de sobremesa.

Luis Enrique PSG final Mundial de Clubes.jpg

Luego, en una pizarra, y frente a sus jugadores, explica: "Este señor es Araujo. que es un jugador de alto nivel, no hay ninguna duda. Pero es un jugador con más problemas. Todas las veces que el balón le llega a Araujo, sea en un apoyo, un pase y de más, cuando el balón le llega, tapo la línea de pase y voy", expresó.

El video se apoya en la acción que a los 29 minutos de aquel partido revancha, cuando Barcelona ganaba 1-0 de local tras haberse impuesto 3-2 de visitante, a Araujo le tapan las líneas de pase, entrega mal un pase de mediana distancia y apenas recupera, PSG juega en largo a su espalda. El defensor comete una falta cortando una situación manifiesta de gol y es expulsado. El partido termina luego 4-1 en favor de los parisinos.

