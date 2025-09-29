Dólar
LIGA DE CAMPEONES

"Estoy frustrado": la "pequeña revancha" que quiere Federico Valverde en la Champions tras la goleada 5-2 que recibió Real Madrid con un error suyo en el quinto tanto

"No nací para jugar de lateral", dijo Fede Valverde, quien aclaró que nunca se negó a jugar en esa posición

29 de septiembre 2025 - 11:50hs

Federico Valverde en la previa del partido de Real Madrid en Kazajistán

El centrocampista uruguayo de Real Madrid, Federico Valverde, aseguró este lunes que quiere tomarse ante el Kairat en Liga de Campeones "una pequeña revancha", tras la abultada derrota sufrida ante el Atlético de Madrid.

"Queremos tomarnos una pequeña revancha para cambiar la dinámica del otro día e intentar ganar", dijo en rueda de prensa en el Estado Central de Almaty.

Valverde, quien destacó que "la actitud no se negocia", subrayó que el partido de este martes es la primera oportunidad para "cambiar la pisada".

"La derrota para nosotros fue obviamente un golpe muy duro", señaló, sobre el 5-2, en el que tuvo un fallo en el último gol, y admitió que los jugadores han hablado entre ellos para "salir más fuertes y concentrados".

Error Valverde

El uruguayo insistió en la importancia de cambiar la imagen y aludió también a la goleada sufrida en las semifinales del Mundial de Clubes ante el PSG.

Además, reconoció que después de un Mundial de Clubes "muy bueno", ahora le está costando "mucho más" tomar la forma.

Valverde

Fede Valverde y el puesto de lateral

"Estoy frustrado (...) Soy consciente de cómo estoy jugando. Soy el primero en saberlo", afirmó.

A su vez, ante la falta de laterales derechos en el equipo, afirmó: "No nací para jugar de lateral". Pero -según sus palabras- nunca se negó a jugar en esa posición.

En cuanto al multitudinario recibimiento anoche en la ciudad kazaja de Almaty, dijo que era un "orgullo" y, en cuanto al primer partido del equipo blanco en suelo asiático en la máxima competición continental, que era "un honor" jugar en Kazajistán.

EFE

Federico Valverde Champions real madrid Atlético de Madrid

