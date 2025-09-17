"¿Estás cómodo ahí?": Federico Valverde fue entrevistado por Guti y Zamorano, explicó su rol con Xabi Alonso y se preguntan si le lanzó un mensaje al DT de Real Madrid

Federico Valverde , centrocampista uruguayo de Real Madrid, fue entrevistado por dos exmerengues y figuras del fútbol mundial, el chileno Iván Zamorano y el español Guti , quien le preguntó por su posición en el equipo que ahora dirige Xabi Alonso.

Guti, excapitán de Real Madrid, le preguntó al actual capitán sobre su posición en el campo de juego “más detrás, no llegando tanto” y lo preguntó sí estaba “cómodo” ahí y su función.

El centrocampista uruguayo del Real Madrid Federico Valverde se escapa del danés Pierre-Emile Højbjerg, de Olympique de Marsella, durante el partido de la primera jornada de la Liga de Campeones

“Intentar acoplarme con Aurelien (Tchouameni), intentar tener dominado el centro del campo. Es verdad que a mí me gusta siempre llegar de segunda línea, creo que es cuando mejor me siento, más cómodo y más libre”, señaló en la nota de DAZN.

“Pero también con Carva (Dani Carvajal) nos entendemos muy bien, cuando él sube, Franco (Mastantuono) se mete por dentro y a mí me toca respaldarlo a Dani. Y eso en estos años anteriores hemos creado muy buen juego, mucha asociaciones entre nosotros y hay que seguir puliendo eso que creo que lo hacemos de muy buena forma”.

¿Un “mensaje” de Valverde a Xabi Alonso?

Valverde también habló de su rol en zona mixta y sus declaraciones llamaron la atención, lo que en el diario deportivo AS fue considerado como un posible “mensaje” a su DT.

“He tenido muchas conversaciones con el entrenador, él sabe lo que yo realmente quiero. Al final, creo que merezco seguir teniendo oportunidades en mi posición, creo que lo estábamos haciendo bien, llevamos muchos partidos ganados así que me siento contento”, expresó.

“Intentar tener muchas más conexiones, más pases, entre nosotros pases en campo rival, antes íbamos un poco más al ataque, un poco más a lo loco. Al final son formas diferentes de jugar. Antes ganábamos Champions por doquier, entonces ahora tenemos que seguir puliendo”, señaló.

“Nos confiamos”

Fede Valverde reconoció que por la buena primera parte que protagonizaron ante el Olympique de Marsella se confiaron "pensando que estaba ganado", tras igualar el tanto de desventaja, y lamentó tener que vencer de nuevo en inferioridad numérica.

"Hicimos un gran partido, ya nos pasó el otro día que una expulsión te juega una mala pasada. El primer tiempo lo hicimos mucho mejor, en el segundo no jugamos como queríamos pero nos quedamos con la victoria porque lo más importante es empezar ganando", dijo en Movistar +.

"El rival también afectó para que no pudiéramos estar igual los 90 minutos, aunque es culpa nuestra por confiarnos que las jugadas salen y el partido está ganado, cuando no es así. Tenemos que mantener la actitud más tiempo de lo que hoy para ganar más fácil los partidos", añadió.

No quiso opinar nada del colegiado del partido Fede, ni de la expulsión de Dani Carvajal. "Estamos en caliente y podemos decir cualquier cosa, hay que relajarnos y pensar en frío. No me gusta hablar de los árbitros, me gusta enfocarme en el trabajo del equipo. Seguir mejorando todo el plantel, los que han entrado lo han hecho muy bien", resaltó.

Y celebró el momento goleador de Kylian Mbappé, autor de seis tantos en cinco partidos esta temporada con el Real Madrid.

"Para nosotros es una alegría muy grande que siga convirtiendo goles y sintiéndose cómodo. Nuestro trabajo es hacerle llegar balones para que tenga más opciones de las que está haciendo y que tenga más oportunidades de las que tiene", reconoció.

Con base en EFE