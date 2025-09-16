Dólar
CHAMPIONS LEAGUE

Real Madrid anunció su estreno en la Champions League e ignoró a Montevideo, la ciudad en la que nació su capitán, Federico Valverde

Se viene el debut de los merengues en el principal torneo europeo contra Olympique de Marsella

16 de septiembre 2025 - 15:20hs
Federico Valverde en Real Madrid

Federico Valverde en Real Madrid

Foto: AFP

Federico Valverde se prepara para jugar un nuevo partido con Real Madrid y será este martes desde la hora 16 en el Estadio Santiago Bernabéu por el debut de una nueva edición de la Champions League, enfrentando a Olympique de Marsella de Francia.

El sábado pasado por LaLiga de España y en la victoria de visita por 2-1 ante Real Sociedad, el técnico Xabi Alonso, por primera vez, lo puso de suplente y le dio ingreso en el inicio del complemento, para cuidarlo de la gran actividad que ha tenido hasta ahora en la temporada.

La promoción de Real Madrid en 22 ciudades

Real Madrid promocionó este martes el partido del debut contra Olympique de Marsella.

Los merengues van por su Orejona número 16, y con 15, son los que más la han ganado en la historia.

Este martes, previo al encuentro, Real Madrid subió un tuit informativo, citando a 22 ciudades del mundo, para que quienes vivan allí, puedan saber el horario del compromiso contra los franceses.

En el mismo, aparecen cuatro ciudades de Sudamérica, pero fue ingnorada Montevideo, la ciudad en la que nació Federico Valverde quien es su capitán.

Aquí se puede ver el tuit:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realmadrid/status/1967921419775258945&partner=&hide_thread=false
Federico Valverde real madrid Montevideo

