ATLETISMO

El detalle del calzado que el entrenador de Julia Paternain destacó y que contrasta con las ganadoras de oro y plata del Mundial de maratón

Medios especializados en running expresaron que no solo fue sorpresa la medalla que ganó Julia Paternain sino también el calzado con el que la consiguió

15 de septiembre 2025 - 18:20hs
Tigst Assefa de Etiopía fue plata, Peres Jepchirchir de Kenia el oro y Julia Paternain de Uruguay, el bronce, en la maratón del Mundial de atletismo de Tokio 2025

Tigst Assefa de Etiopía fue plata, Peres Jepchirchir de Kenia el oro y Julia Paternain de Uruguay, el bronce, en la maratón del Mundial de atletismo de Tokio 2025

FOTO: AFP

Julia Paternain asombró al mundo entero al ganar el sábado la medalla de bronce de la maratón femenina en el Mundial de Tokio.

En las últimas horas, la uruguaya le dio una nota a la exmaratonista británica Paula Radcliffe, campeona mundial en Helsinki 2005 y recordista mundial entre 2005 y 2019 con un tiempo de 2.15.25. En Tokio, Radcliffe trabaja como comentarista para BBC.

Su entrenador Jack Polerecki publicó en su cuenta de Instagram un particular posteo.

El entrenador de McKirdy Trained, donde compite desde hace más de un año Paternain, compartió la publicación de Meta Endurance que informó el podio de la maratón femenina con las marcas y con el calzado que usó cada atleta.

Julia Paternain tras ganar el bronce en el Mundial de Tokio 2025
ATLETISMO

¿Cómo es la vincha de la uruguaya Julia Paternain que usan maratonistas en el Mundial de atletismo Tokio 2025 y qué beneficios tiene?

Julia Paternain celebra el tercer puesto del Mundial de atletismo de Tokio 2025 en maratón, tras llegar a la meta
ATLETISMO

"Todavía me cuesta poner en palabras lo que siento": el primer posteo de la uruguaya Julia Paternain después de su histórica medalla de bronce en el Mundial de atletismo

Sobre la keniata Peres Jepchirchir, medalla de oro con un tiempo de 2.24.43, se informó que usó marca Adidas Pro Evo 2.

La etíope Tigst Assefa, medalla de plata con 2.24.45, usó unos Adidas Pro Evo 1V2.

La uruguaya Paternain, bronce con 2.27.23, su calzado fue Saucony Endorphin Elite 2.

"Jepchirchir, Assefa y Paternain, una sorpresa de Uruguay. Dos calzados Adidas y un Saucony Endorphin Elite 2, también una sorpresa", escribieron en la publicación que compartió el entrenador.

Entre un calzado y otro hay una diferencia en el precio. Los que usan las africanas cuestan 200 euros más.

La atleta le agradeció a la marca en su primer posteo como medallista del mundo.

Julia Paternain atletismo Maratón

