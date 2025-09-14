Dólar
Las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual: Nacional es el gran ganador de la fecha tras su triunfo ante Plaza Colonia

Mirá cómo quedaron las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el triunfo de Nacional sobre Plaza Colonia

14 de septiembre 2025 - 20:13hs
Nicolás Lodeiro

Nicolás Lodeiro

Foto: Dante Fernández / FocoUy

Nacional logró este domingo un trascendente triunfo sobre Plaza Colonia en partido correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura. Los tricolores vencieron 2-1 en el Estadio Centenario, donde Plaza fijó su localía, y tras el empate de Peñarol ante Liverpool, el sábado, sacó ventajas por un lado y recortó distancias por el otro.

Nacional quedó a tres puntos de los líderes Peñarol y Cerro Largo en el Torneo Clausura.

El certamen está totalmente abierto con Boston River escolta con 15 y Montevideo City Torque en un tercer peldaño con 13.

Al Clausura le quedan 8 fechas y todavía mucha tela por cortar.

Maximiliano Gómez
TORNEO CLAUSURA

Plaza Colonia 1-2 Nacional por el Torneo Clausura: con doblete de un imponente Maxi Gómez, el tricolor ganó de atrás con la jeraraquía de su 9

Julia Paternain tras ganar el bronce en la maratón del Mundial de atletismo de Tokio 2025
ATLETISMO

¿Cuál es el vínculo de Julia Paternain con Nacional y cómo se dio su salida del atletismo de Gran Bretaña para pasar a correr por Uruguay?

En la Tabla Anual, en cambio, Nacional recuperó seis puntos de ventaja sobre Peñarol.

A los tricolores les sacaron tres puntos para el Clausura y la Anual por los graves incidentes generados por sus hinchas en la final del Torneo Intermedio.

Juventud con 54 y Liverpool con 52 están en zona de Copa Libertadores 2026.

Defensor Sporting, Boston River, Racing y Cerro Largo están en zona de Copa Sudamericana 2026.

En la tabla del descenso, River Plate, Plaza Colonia y Miramar Misiones son los que ocupan actualmente las tres plazas para irse a jugar a Segunda División en 2026.

Cerro y Progreso están cerca.

Nacional tabla de posiciones Torneo Clausura Tabla Anual

