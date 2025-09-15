"Sos manya vos": el increíble comentario de un jugador de Plaza Colonia, ex Peñarol, a un futbolista de Nacional en el partido de este domingo en el Centenario

El increíble comentario de un jugador de Plaza, ex Peñarol, a un futbolista de Nacional

El partido Plaza Colonia vs Nacional de este domingo en el Estadio Centenario tuvo un final caliente, con victoria tricolor con remontada por 2-1, en el que hubo un cruce de declaraciones entre dos futbolistas.

Cuando el encuentro estaba en la recta final, el lateral de Plaza, Juan Manuel Ramos, ex Peñarol, le hizo una comentario al lateral de Nacional Emiliano Ancheta , cuando iba a hacer un saque.

Además, con sus manos le hizo el gesto de las rayas de la camiseta de Peñarol, y luego lo señaló con el dedo diciéndole la frase.

Por su parte, Ancheta reaccionó mirándolo y diciéndole “esta, esta”, seguido de un fuerte insulto.

Embed Alguien entiende que le dice Ancheta a Juan Manuel Ramos? No logro darme cuenta. pic.twitter.com/MliUFjBux8 — Desire (@DesireNacional) September 14, 2025

"Revancha" de Nacional tras la Copa AUF Uruguay

Nacional se repuso del golpe sufrido en la Copa AUF Uruguay ante el Plaza Colonia y se tomó revancha rápidamente para vencerlo este domingo por 2-1 en la séptima jornada del Torneo Clausura, lo que le permitió ensanchar su ventaja en la Tabla Anual acumulada.

Apenas 72 horas después del duelo en el fue eliminado de la Copa Uruguay, el Tricolor se impuso de remontada luego de un comienzo en el que el conjunto Patablanca abrió el marcador a los 2 minutos con gol de Álvaro López.

20250914 Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro y Maximiliano Gómez Nacional Plaza Colonia Torneo Clausura 2025. Foto: Dante Fernández / Focouy Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro y Maximiliano Gómez Foto: Dante Fernández / Focouy

La reacción de Nacional se hizo esperar, pues Plaza Colonia tuvo dos oportunidades de ampliar su ventaja en el arco rival antes de que al primer minuto del tiempo añadido en la etapa inicial, Maximiliano Gómez creara la situación que lo llevó a convertir de cabeza el tanto del 1-1.

En un segundo tiempo con avances de ambos, un contragolpe le dio a Gómez el balón con el que el delantero marcó su segundo gol de la noche y le otorgó la victoria a los de Pablo Peirano.

Así, el tricolor consiguió además llevar a seis puntos su diferencia para ampliar la ventaja como líder de la Anual, que clasifica a su ganador a las finales de la liga uruguaya y le otorga ventaja deportiva.

20250914 Maximiliano Gómez Nacional Plaza Colonia Torneo Clausura 2025. Foto: Dante Fernández / Focouy Maximiliano Gómez Foto: Dante Fernández / Focouy

Por otro lado, su más inmediato perseguidor, Peñarol, se midió el sábado con Liverpool en otro duelo en el que también tres días antes los enfrentó por la Copa Uruguay, pero que esta vez no resultó en un segundo triunfo para el aurinegro, ya que terminaron en tablas por 2-2.

Si bien el campeón del Torneo Apertura buscaba aprovechar su condición de local para quedarse con los tres puntos, a los 15 minutos Javier Méndez convirtió para Peñarol el primero de un encuentro que pocos minutos después Lucas Acosta igualó con el tanto del 1-1.

Antes del descanso, Abel Hernández cabeceó para marcar a favor de los locales, que ya en la segunda mitad la insistencia del conjunto carbonero logró nivelar gracias a una jugada que terminó en remate y gol de Maximiliano Olivera para los de Diego Aguirre.

En otros encuentros de la fecha, Racing y Boston River igualaron sin goles en el estadio Parque Osvaldo Roberto, mientras que River Plate y Progreso también terminaron empatando 0-0 tras su cruce en el Parque Federico Saroldi.

Cerro Largo, por su parte, superó en casa a Defensor Sporting por 1-0 y logró igualar a Peñarol con 16 puntos en el comando de la clasificación del Clausura, donde quien les sigue, con una unidad menos, es Boston River.

El triunfo por goleada de la jornada fue para Danubio, que se impuso este domingo de local ante Cerro por 5-1 con doblete de Camilo Mayada y goles adicionales de Juan Mateo Rinaldi, Sebastián Fernández y Lucas Severino.

Montevideo City Torque, en tanto, le ganó por 1-0 a Juventud de visitante, mientras que en el último encuentro de este domingo Miramar Misiones superó a Wanderers por 3-0.

Con base en EFE