Dólar
Compra 38,95 Venta 41,45

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / COPA AUF URUGUAY

Peñarol ya sabe cuándo enfrentará a Tacuarembó de visitante por los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay y tendrá que jugar entre dos partidos trascendentes del Torneo Clausura

Peñarol deberán extremarse en un momento clave del Torneo Clausura y de la Tabla Anual, ya que enfrentará a Tacuarembó por la Copa AUF Uruguay en medio de dos encuentros relevantes

15 de septiembre 2025 - 19:20hs
Leonardo Fernández celebra su gol para Peñarol

Leonardo Fernández celebra su gol para Peñarol

Foto: Dante Fernández / FocoUy

Peñarol volvió este lunes a los entrenamientos en Los Aromos para comenzar a preparar el relevante encuentro contra Juventud de Las Piedras del próximo domingo a la hora 18.30 en el Estadio Campeón del Siglo por la octava fecha del Torneo Clausura que lidera junto a Cerro Largo. En tanto, se conoció cuándo enfrentará a Tacuarembó por los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay.

VAR en el fútbol uruguayo
FÚTBOL

Dos jugadas similares, un mismo juez y el diferente criterio del VAR en partidos de Nacional y de Peñarol; mirá los videos

Diego Aguirre, técnico de Peñarol, ante Liverpool por la Copa AUF Uruguay
PEÑAROL

La buena noticia que recibió Diego Aguirre por el regreso de un futbolista de Peñarol, tras la lesión de Javier Cabrera, para enfrentar a Juventud por el Torneo Clausura

Peñarol jugará en medio de dos encuentros importantes

Peñarol es el único de los grandes del fútbol uruguayo que sigue en carrera en la Copa AUF Uruguay. A su vez, el triple campeón del certamen, Defensor Sporting, es otro de los animadores que continúa.

Los aurinegros deberán enfrentar a Tacuarembó como visitantes en el Estadio Raúl Goyenola y según informaron fuentes mirasoles a Referí, el partido se fijó para el miércoles 24 de setiembre a la hora 21.15.

El mismo cae entre dos encuentros muy importantes para los de Diego Aguirre por el Torneo Clausura y la Tabla Anual, que son los compromisos ante Juventud, del que se explicó más arriba, y Cerro Largo, en Melo, el sábado 27 a la hora 18.30.

Cabe señalar que el ganador de esta llave jugará con el vencedor del compromiso entre el tricampeón, Defensor Sporting, y Central Español, actualmente en la Segunda división profesional.

Temas:

Peñarol Juventud de Las Piedras Los Aromos Copa AUF Uruguay Tacuarembó Diego Aguirre Cerro Largo

Seguí leyendo

Las más leídas

Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, Sofía Balbi y Luis Suárez
DIVISIONAL D

El comentario de Lionel Messi con respuesta de Luis Suárez que revolucionó las redes sociales de Deportivo LSM

El cruce de Juan Manuel Ramos y Emiliano Ancheta
FÚTBOL URUGUAYO

"Sos manya vos": el increíble comentario de un jugador de Plaza Colonia, ex Peñarol, a un futbolista de Nacional en el partido de este domingo en el Centenario

Edinson Cavani y Ángel Di María
ARGENTINA

Del emotivo reencuentro a la desaforada reacción de Edinson Cavani por una falta a Ángel Di María, quien le hizo un golazo olímpico a Boca Juniors

VAR en el fútbol uruguayo
FÚTBOL

Dos jugadas similares, un mismo juez y el diferente criterio del VAR en partidos de Nacional y de Peñarol; mirá los videos

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos