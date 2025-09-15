Peñarol ya sabe cuándo enfrentará a Tacuarembó de visitante por los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay y tendrá que jugar entre dos partidos trascendentes del Torneo Clausura

Peñarol volvió este lunes a los entrenamientos en Los Aromos para comenzar a preparar el relevante encuentro contra Juventud de Las Piedras del próximo domingo a la hora 18.30 en el Estadio Campeón del Siglo por la octava fecha del Torneo Clausura que lidera junto a Cerro Largo. En tanto, se conoció cuándo enfrentará a Tacuarembó por los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay.

Este sábado pasado en Belvedere, Liverpool y los auri9negros empataron 2-2 en un verdadero partidazo de fútbol por la fecha 7 del Torneo Clausura, en un compromiso que tuvo mucha dinámica e idas y vueltas.

Diego Aguirre ya sabe que para enfrentar a Juventud tendrá a Alejo Cruz, quien desde su regreso y debido a una lesión, no ha podido jugar aún.

Por otra parte, se confirmó que retornará el extremo Jaime Báez, quien firmará contrato hasta fin de año, para intentar suplir a Javier Cabrera, lesionado de sus ligamentos cruzados de la rodilla derecha.

Peñarol jugará en medio de dos encuentros importantes

Peñarol es el único de los grandes del fútbol uruguayo que sigue en carrera en la Copa AUF Uruguay. A su vez, el triple campeón del certamen, Defensor Sporting, es otro de los animadores que continúa.

Los aurinegros deberán enfrentar a Tacuarembó como visitantes en el Estadio Raúl Goyenola y según informaron fuentes mirasoles a Referí, el partido se fijó para el miércoles 24 de setiembre a la hora 21.15.

El mismo cae entre dos encuentros muy importantes para los de Diego Aguirre por el Torneo Clausura y la Tabla Anual, que son los compromisos ante Juventud, del que se explicó más arriba, y Cerro Largo, en Melo, el sábado 27 a la hora 18.30.

Cabe señalar que el ganador de esta llave jugará con el vencedor del compromiso entre el tricampeón, Defensor Sporting, y Central Español, actualmente en la Segunda división profesional.