/ Nacional / PRESUPUESTO

Yamandú Orsi a la oposición: "Está bueno que se preocupen por las cárceles y de la seguridad"

El presidente respondió a las críticas que consideran insuficiente el presupuesto asignado para atender la seguridad

15 de septiembre 2025 - 20:22hs
Yamandú Orsi junto a Carlos Negro. Archivo

Yamandú Orsi junto a Carlos Negro. Archivo

Foto: Inés Guimaraens

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se refirió a las críticas de la oposición por el presupuesto asignado al Ministerio del Interior y aseguró que está "bueno" que "se preocupen por la situación de las cárceles y de la seguridad".

Este lunes el ministro del Interior, Carlos Negro, concurrió a la comisión de la Cámara de Diputados que estudia el Presupuesto Nacional. Distintos dirigentes de la oposición criticaron la asignación presupuestal que obtuvo el Ministerio del Interior.

Uno de ellos fue el diputado colorado Gabriel Gurméndez, quien aseguró que el gobierno incumple la promesa electoral de sumar 2 mil efectivos en la Policía. El legislador, que consideró "tardío e insuficiente" el presupuesto en seguridad, marcó como uno de los puntos críticos que algunos agentes ingresen "a partir de 2026" y la "promesa incumplida" de los 2000 nuevos efectivos.

Consultado al respecto, Orsi dijo que no hizo "promesas" en campaña, sino que se comprometió a "ciertas cosas".

"Está dentro de las prioridades, saben bien cómo es. En la explicación de los ministros se dicen los tiempos, pero está bueno que se preocupen por la situación de las cárceles y que la oposición se preocupe por la situación de la seguridad porque eso nos obliga a estar más firmes y claros", dijo en rueda de prensa luego de participar de una ceremonia por el aniversario de la Fundación Jazmín.

El proyecto de Presupuesto Nacional que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento establece un aumento del gasto de US$ 140 millones y de US$ 240 millones para el final del período. De los US$ 140 millones previstos de aumento, el 40% estará destinado a áreas vinculadas a la infancia y la adolescencia, y el 15% a la seguridad.

Esto último incluye la incorporación de funcionarios al Instituto Nacional de Rehabilitación y al Ministerio del Interior, además de la creación de algunas fiscalías especializadas, más cámaras de vigilancia y tobilleras.

Consultado en conferencia de prensa al respecto, el ministro del Interior, Carlos Negro, aseguró que hay una "incorporación de un importante número de nuevos funcionarios de Policía".

"Entendemos que estamos dando cumplimiento a la promesa de campaña en el sentido de la incorporación de un importante número de nuevos funcionarios de policía. Estamos hablando de la cobertura de más de mil vacantes, más de mil vacantes que se cubren, que significan nuevos funcionarios policiales, a los que debemos sumar 500 funcionarios policiales para el Instituto Nacional de Rehabilitación", señaló.

Luego agregó que en el resto del quinquenio se completará la cifra para "cumplir esa promesa de campaña".

Yamandú Orsi Cárceles seguridad

