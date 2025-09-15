Partido Nacional pedirá a Carlos Negro medidas concretas en seguridad en próxima reunión interpartidaria

El Partido Nacional pedirá al ministro del Interior, Carlos Negro , medidas concretas para mejorar la seguridad en la próxima reunión interpartidaria de "Encuentros por Seguridad" que convocó el gobierno de Yamandú Orsi.

Así lo anunció el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado , en una conferencia de prensa. Allí aseguró que el pedido se materializará a través de una nota enviada al ministro.

Además, aseguró que en dicha nota le solicitarán al ministro y al gobierno una respuesta a un documento que enviaron el 5 de setiembre con "requerimientos" y varias propuestas.

POLICÍA DE RÍO NEGRO "Nos parece que es el camino": Delgado celebró "decisión correcta" de Carlos Negro tras remover al exjefe de Policía de Río Negro

MINISTERIO DEL INTERIOR Carlos Negro se reunirá con el jefe de Policía de Río Negro por concurrir a actividad política del FA

Estos pedidos, explicó Delgado, son para que durante la próxima reunión entre los partidos y el gobierno por la seguridad no sea una "catarsis" o un "diagnóstico" de la situación actual.

Los "Encuentros por Seguridad" son una serie de reuniones convocadas por el gobierno con los partidos políticos que tienen representación en el Parlamento para coordinar un plan nacional de seguridad.

El documento enviado por el Partido Nacional semanas atrás al ministro exigía la presencia de este u otras autoridades políticas del Ministerio del Interior durante las reuniones o que el gobierno presente sus lineamientos de trabajo para el lapso previo a la confección del Plan Nacional de Seguridad Pública, entre otros puntos.

Además, presentaron varias medidas a discutir: