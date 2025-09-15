Partido Nacional pedirá a Carlos Negro medidas concretas en seguridad en próxima reunión interpartidaria

El Partido Nacional pedirá al ministro del Interior, Carlos Negro, medidas concretas para mejorar la seguridad en la próxima reunión interpartidaria de "Encuentros por Seguridad" que convocó el gobierno de Yamandú Orsi.
Así lo anunció el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, en una conferencia de prensa. Allí aseguró que el pedido se materializará a través de una nota enviada al ministro.
Además, aseguró que en dicha nota le solicitarán al ministro y al gobierno una respuesta a un documento que enviaron el 5 de setiembre con "requerimientos" y varias propuestas.
Estos pedidos, explicó Delgado, son para que durante la próxima reunión entre los partidos y el gobierno por la seguridad no sea una "catarsis" o un "diagnóstico" de la situación actual.
Los "Encuentros por Seguridad" son una serie de reuniones convocadas por el gobierno con los partidos políticos que tienen representación en el Parlamento para coordinar un plan nacional de seguridad.
El documento enviado por el Partido Nacional semanas atrás al ministro exigía la presencia de este u otras autoridades políticas del Ministerio del Interior durante las reuniones o que el gobierno presente sus lineamientos de trabajo para el lapso previo a la confección del Plan Nacional de Seguridad Pública, entre otros puntos.
Además, presentaron varias medidas a discutir:
- Reafirmación de la protección legal al trabajo policial. Respaldo salarial y legal.
- Modificación del Código de Proceso Penal (Hay proyecto de ley y Comisión Parlamentaria).
- Actualización del Código Penal (Hay Proyecto de Ley).
- Regularización -mediante Ley- del Sistema Integral de Lucha Contra el Crimen Organizado y Narcotráfico.
- Aumento de pena por integración de organizaciones criminales (Hay proyecto de Ley).
- Ampliación de las plazas de régimen de máxima seguridad.
- Combate al fentanilo (Hay proyecto de Ley).
- Aumento de penas a los grandes cargamentos de droga.
- Aumento de penas al tráfico interno e internacional de armas (Hay proyecto de ley).
- Ampliación Derechos a las víctimas en el Proceso Penal (Hay proyecto de Ley).
- Protección de peritos en los procesos contra el crimen organizado (Hay proyecto de Ley).
- Ampliación de presunciones para los allanamientos a Bocas de droga (Hay proyecto de Ley).
- Articulación Ministerio del Interior - Gobiernos Departamentales siguiendo la exitosa experiencia de Maldonado.
- Ampliación de la Guardia Republicana, tanto en cantidad de efectivos como en bases regionales.
- Potenciación del trabajo conjunto de UIAF y Senaclaft.
- Control de fronteras (personal, drones y radares).
- Ampliación de la videovigilancia.
- Dronización. Utilización de drones en videovigilancia urbana, rutas y caminos.
- Deportación de delincuentes (Hay proyecto de Ley).
- Castigo a conducción temeraria (Hay proyecto de Ley).
- Mejoramiento de las capacidades tecnológicas de interceptaciones.
- Plan de salud mental para funcionarios policiales.
- Transformación del Instituto Nacional de Rehabilitación en Servicio Descentralizado.