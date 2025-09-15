El ministro de Ambiente aseguró que se "van a atender" todos los impactos que pueda tener la represa de Casupá

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño , volvió a referirse a la construcción de la presa en Casupá y aseguró que cualquier impacto que se pueda registrar por la obra será atendido.

Ortuño encabezó este lunes el cierre del evento Exportación Sostenible: propuestas y herramientas para su impulso, organizado por la Unión de Exportadores y el LATU .

En rueda de prensa, el jerarca ministerial se refirió a la construcción de la represa en Casupá y dijo que el objetivo del gobierno es construir la reserva de agua "más grade del país" para así garantizar el abastecimiento de agua potable.

El ministro destacó después el impacto "muy positivo" que representa el desarrollo de este plan y criticó lo "negativo" que es concentrase solo en los aspectos complicados "que una obra de este porte tiene" .

Según el ministro, de encontrarse problemas con respectos a "cuestiones ambientales" o de "reubicación de alguna familia de productores", la cartera se encargará de "atender" esas situaciones.

"Los distintos impactos que se registren se van a atender todos y cada uno, pero en el contexto de valorar como impacto positivo la realización de una obra largamente proyectada, recomendada en el país y que la crisis del 23 demostró que es imprescindible", cerró.