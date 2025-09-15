Dólar
El Observador / Polideportivo / ATLETISMO

El video que compartió Julia Paternain de la medalla de bronce que obtuvo en el Mundial de atletismo de Tokio 2025

La atleta uruguaya Julia Paternain fue la gran sorpresa de la fiesta atlética al llevarse la presea de bronce en la maratón femenina

15 de septiembre 2025 - 15:14hs

Julia Paternain consiguió el tercer lugar de la maratón femenina en el Mundial de atletismo de Tokio 2025 este sábado a última hora de la noche uruguaya, mañana japonesa, y de esa manera, consiguió la medalla de bronce en esta competencia, siendo la gran sorpresa del torneo hasta el momento. Lo suyo fue más que histórico y aquí se intentará explicar por qué.

El relato de los periodistas televisivos españoles llevó aún más emoción al momento.

La medalla en primer plano

Un informe de Referí de este domingo, explica por qué es histórico lo que consiguió Julia Paternain para el deporte uruguayo, más allá de otras gestas logradas por otros protagonistas del atletismo.

En las últimas horas, se conoció un video que compartió su entrenador, el estadounidense Jack Polerecky (vestido con una camiseta que dice "Uruguay"), en el que la propia Julia muestra en primer plano la medalla conseguida.

Ella misma la sacó de una pequeña caja y explico que le agregaron su nombre en el dorso de la presea, mientras su técnico dice en inglés que "fue un sueño", para él, lo que obtuvo la uruguaya.

En el video, también aparecen sus padres, Gabriel y Graciela, quienes la acompañaron en Tokio.

Temas:

Julia Paternain Mundial de atletismo Tokio 2025 Maratón

