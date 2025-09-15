El video que compartió Julia Paternain de la medalla de bronce que obtuvo en el Mundial de atletismo de Tokio 2025

Julia Paternain consiguió el tercer lugar de la maratón femenina en el Mundial de atletismo de Tokio 2025 este sábado a última hora de la noche uruguaya, mañana japonesa, y de esa manera, consiguió la medalla de bronce en esta competencia, siendo la gran sorpresa del torneo hasta el momento. Lo suyo fue más que histórico y aquí se intentará explicar por qué.
