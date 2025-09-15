Dólar
Compra 38,95 Venta 41,45

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
muy nuboso
Martes:
Mín  13°
Máx  18°

Siguenos en:

/ Nacional / ADEOM

Adeom rechazó medidas de "recorte" que anunció Mario Bergara y avisó que se resentirán servicios en Montevideo

El sindicato deslindó cualquier "responsabilidad" en el deterioro de los servicios y afirmó que los trabajadores no pueden ser "la variable de ajuste"

15 de septiembre 2025 - 15:58hs
Bandera de Adeom con la Intendencia de Montevideo de fondo. Archivo

Bandera de Adeom con la Intendencia de Montevideo de fondo. Archivo

La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de Montevideo rechazó las medidas de "recorte" financiero que anunció la semana pasada el intendente Mario Bergara y advirtió a la ciudadanía, deslindándose de antemano de "toda responsabilidad", que los servicios se verán resentidos.

Bergara anunció un paquete de ocho medidas que se aplicarán entre octubre y marzo de 2026. Entre ellas hay algunas vinculadas directamente con las retribuciones personales, como la reducción de 40% en las horas extras y viáticos, la reducción de 30% del trabajo en sexto día, la revisión y la reducción de los montos que se pagan por compensaciones y asignaciones de funciones, y la reducción de 20% en las extensiones horarias.

Más noticias
La ciclovía en 18 de Julio
TRANSPORTE

Transporte público: con reparos al plan del gobierno, Bergara propuso que el túnel para ómnibus en 18 de Julio sea a partir de Ejido

bergara aseguro que hay un intento de instalar un relato de una gestion caotica y desastrosa en la intendencia de montevideo
MONTEVIDEO

Bergara aseguró que "hay un intento de instalar un relato de una gestión caótica y desastrosa" en la Intendencia de Montevideo

Antes de anunciarlas a la ciudadanía, el intendente se las había adelantado a las autoridades de Adeom en una reunión.

Este lunes, en una conferencia de prensa, la secretaria general de Adeom, Silvia Tejera, leyó un comunicado adoptado luego de la reunión del Consejo Ejecutivo del gremio.

En primer lugar, el sindicato rechazó las "medidas de recorte" anunciadas por el economista Bergara.

"Los problemas presupuestales y de gestión son del gobierno departamental, no del colectivo de trabajadores. Adeom no es cogobierno. Los trabajadores no podemos ser la variable de ajuste del descontrol económico de la intendencia. El escenario de austeridad plantea un recorte en el gasto hasta el 31/3/2026 en el entorno de 19 millones de dólares. Un 22% recae sobre los trabajadores municipales", estimó Tejera.

La declaración de Adeom también adelanta que el recorte en retribuciones personales "disminuirá la capacidad operativa de los servicios".

"Con esto le avisamos a la ciudadanía que se generarán tensiones con nuestros compañeros. Deslindamos toda responsabilidad en este sentido. Mientras que los servicios municipales continúan desmantelándose, la precarización laboral avanza en la intendencia", leyó.

Consultada por los servicios que se verán resentidos, Tejera aseguró que hay "muchas tareas" que se hacen en la intendencia en base a horas extras debido a la "falta de personal". "Esto se va a recortar, por ende, los servicios se van a ver resentidos".

Sobre la limpieza en particular, la secretaria general de Adeom aclaró que todavía no está claro el porcentaje de recorte que habrá en cada uno de los servicios. "Sí sabemos que todos los departamentos van a tener un recorte. Por ende, todos los servicios, a mayor o menor escala, se van a ver afectados".

Por el momento, Adeom no dispuso ninguna medida de protesta –además de la declaración pública– pero no descartó tomar acciones más adelante. El próximo jueves habrá una nueva reunión con Bergara y el 14 de octubre el sindicato tendrá una Asamblea General donde se discutirá este y otros puntos, como el nuevo convenio colectivo.

Temas:

Montevideo Adeom Mario Bergara Intendencia de Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

Tres oficiales de la Armada muy comprometidos en el caso de desaparición de decenas de toneladas de carne
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA

Tres oficiales de la Armada muy comprometidos en el caso de desaparición de decenas de toneladas de carne

La ciclovía en 18 de Julio
TRANSPORTE

Transporte público: con reparos al plan del gobierno, Bergara propuso que el túnel para ómnibus en 18 de Julio sea a partir de Ejido

Julia Paternain tras ganar el bronce en la maratón del Mundial de atletismo de Tokio 2025
ATLETISMO

¿Cuál es el vínculo de Julia Paternain con Nacional y cómo se dio su salida del atletismo de Gran Bretaña para pasar a correr por Uruguay?

Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, Sofía Balbi y Luis Suárez
DIVISIONAL D

El comentario de Lionel Messi con respuesta de Luis Suárez que revolucionó las redes sociales de Deportivo LSM

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos