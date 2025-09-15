Adeom rechazó medidas de "recorte" que anunció Mario Bergara y avisó que se resentirán servicios en Montevideo

La Asociación de Empleados y Obreros Municipales ( Adeom ) de Montevideo rechazó las medidas de " recorte" financiero que anunció la semana pasada el intendente Mario Bergara y advirtió a la ciudadanía, deslindándose de antemano de "toda responsabilidad" , que los servicios se verán resentidos.

El viernes pasado Bergara anunció en una conferencia de prensa una serie de medidas para hacer frente a la situación financiera adversa en la Intendencia de Montevideo, que cerró en 2024 con un déficit ocho veces superior al registrado en 2023 .

Bergara anunció un paquete de ocho medidas que se aplicarán entre octubre y marzo de 2026 . Entre ellas hay algunas vinculadas directamente con las retribuciones personales , como la reducción de 40% en las horas extras y viáticos, la reducción de 30% del trabajo en sexto día, la revisión y la reducción de los montos que se pagan por compensaciones y asignaciones de funciones, y la reducción de 20% en las extensiones horarias.

Antes de anunciarlas a la ciudadanía, el intendente se las había adelantado a las autoridades de Adeom en una reunión.

Este lunes, en una conferencia de prensa, la secretaria general de Adeom, Silvia Tejera, leyó un comunicado adoptado luego de la reunión del Consejo Ejecutivo del gremio.

En primer lugar, el sindicato rechazó las "medidas de recorte" anunciadas por el economista Bergara.

"Los problemas presupuestales y de gestión son del gobierno departamental, no del colectivo de trabajadores. Adeom no es cogobierno. Los trabajadores no podemos ser la variable de ajuste del descontrol económico de la intendencia. El escenario de austeridad plantea un recorte en el gasto hasta el 31/3/2026 en el entorno de 19 millones de dólares. Un 22% recae sobre los trabajadores municipales", estimó Tejera.

La declaración de Adeom también adelanta que el recorte en retribuciones personales "disminuirá la capacidad operativa de los servicios".

"Con esto le avisamos a la ciudadanía que se generarán tensiones con nuestros compañeros. Deslindamos toda responsabilidad en este sentido. Mientras que los servicios municipales continúan desmantelándose, la precarización laboral avanza en la intendencia", leyó.

Consultada por los servicios que se verán resentidos, Tejera aseguró que hay "muchas tareas" que se hacen en la intendencia en base a horas extras debido a la "falta de personal". "Esto se va a recortar, por ende, los servicios se van a ver resentidos".

Sobre la limpieza en particular, la secretaria general de Adeom aclaró que todavía no está claro el porcentaje de recorte que habrá en cada uno de los servicios. "Sí sabemos que todos los departamentos van a tener un recorte. Por ende, todos los servicios, a mayor o menor escala, se van a ver afectados".

Por el momento, Adeom no dispuso ninguna medida de protesta –además de la declaración pública– pero no descartó tomar acciones más adelante. El próximo jueves habrá una nueva reunión con Bergara y el 14 de octubre el sindicato tendrá una Asamblea General donde se discutirá este y otros puntos, como el nuevo convenio colectivo.