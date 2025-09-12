Dólar
Compra 38,95 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
algo de nubes
Sábado:
Mín 
Máx  18°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / MÚSICA

Lali anunció un show en la Rambla de Montevideo: los detalles y cuándo se ponen a la venta las entradas

Lali se presentará en Montevideo el próximo 6 de diciembre en el marco de la gira de su disco No vayas a atender cuando el demonio llama

12 de septiembre 2025 - 14:12hs
Lali Espósito
Lali Espósito

Lali Espósito volverá a Montevideo para dar un show en la Rambla el próximo 6 de diciembre. La cantante pop argentina, que en junio de este año pasó por el Antel Arena, volverá a Uruguay antes de fin de año en el marco de la gira de presentación de su disco más reciente, No vayas a atender cuando el demonio llama.

Lali viene de agotar cinco presentaciones en el Estadio de Vélez, en Buenos Aires: dos fueron en mayo, dos el pasado fin de semana y otra que será en diciembre, luego de su retorno a Montevideo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gaucho_uy/status/1966521884083700101&partner=&hide_thread=false
Más noticias
lali en velez | empezo la venta de entradas para el ultimo show de 2025: precios y link oficial de acceso a la fila virtual
ESPECTÁCULOS

Lali en Vélez | Empezó la venta de entradas para el último show de 2025: precios y link oficial de acceso a la fila virtual

lali en velez | empezo la venta de entradas para el ultimo show de 2025: fecha, precios y link oficial de la fila virtual
ESPECTÁCULOS

Lali en Vélez | Empezó la venta de entradas para el último show de 2025: fecha, precios y link oficial de la fila virtual

El show será en el escenario que en los últimos años se suele armar en la zona del Club de Golf, que este año será usado también por La Vela Puerca para festejar sus 30 años de carrera, y que en el pasado albergó shows de No Te Va Gustar y Fito Páez, además de la fiesta conocida como La Bajada.

Las entradas para el show de Lali en la Rambla se pondrán a la venta el próximo lunes 15 de setiembre, a mediodía. En primera instancia habrá una preventa exclusiva para tarjetas del banco BBVA, que se extenderá hasta el mediodía del 16 de setiembre (o hasta que se agoten las entradas disponibles para esa instancia).

El mediodía del martes 16 comenzará la venta general de entradas. Todo será a través de la plataforma RedTickets.

Temas:

Lali Lali Espósito Rambla Uruguay

Seguí leyendo

Las más leídas

Hebert Vergara 
COPA AUF URUGUAY

Nacional 1-2 Plaza Colonia por Copa AUF Uruguay: estupor en el Gran Parque Central y silbidos, el tricolor quedó eliminado

Fiscal del caso Conexión Ganadera recomendó a la jueza llamado de atención a abogado de damnificados que cuestionó la prisión domiciliaria de Cabral
JUSTICIA

Fiscal del caso Conexión Ganadera recomendó a la jueza "llamado de atención" a abogado de damnificados que cuestionó la prisión domiciliaria de Cabral

Explosion en restaurante Bosque Bambú

Explosión en un restaurante del Centro de Montevideo: hay un herido, que tiene un brazo "comprometido"

Rapiña en farmacia de Montevideo Shopping que había sido asaltada hace dos días: hay tres detenidos, uno de 14 años
POLICIALES

Rapiña en farmacia de Montevideo Shopping que había sido asaltada hace dos días: hay tres detenidos, uno de 14 años

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos