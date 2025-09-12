Lali anunció un show en la Rambla de Montevideo: los detalles y cuándo se ponen a la venta las entradas

Lali Espósito volverá a Montevideo para dar un show en la Rambla el próximo 6 de diciembre. La cantante pop argentina, que en junio de este año pasó por el Antel Arena, volverá a Uruguay antes de fin de año en el marco de la gira de presentación de su disco más reciente, No vayas a atender cuando el demonio llama.

Lali viene de agotar cinco presentaciones en el Estadio de Vélez, en Buenos Aires: dos fueron en mayo, dos el pasado fin de semana y otra que será en diciembre, luego de su retorno a Montevideo.

Cuando Lali llama, Uruguay atiende El 6 de diciembre, @lalioficial regresará con su imparable gira mundial “No vayas a atender cuando el demonio llama”, el álbum que arrasa en ventas y agota estadios en cada ciudad. Frente al mar y bajo las estrellas, la reina del pop latino… pic.twitter.com/hn0XPcWAIs

El show será en el escenario que en los últimos años se suele armar en la zona del Club de Golf, que este año será usado también por La Vela Puerca para festejar sus 30 años de carrera, y que en el pasado albergó shows de No Te Va Gustar y Fito Páez, además de la fiesta conocida como La Bajada.

Las entradas para el show de Lali en la Rambla se pondrán a la venta el próximo lunes 15 de setiembre, a mediodía. En primera instancia habrá una preventa exclusiva para tarjetas del banco BBVA, que se extenderá hasta el mediodía del 16 de setiembre (o hasta que se agoten las entradas disponibles para esa instancia).

El mediodía del martes 16 comenzará la venta general de entradas. Todo será a través de la plataforma RedTickets.