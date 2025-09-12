Bergara aseguró que "hay un intento de instalar un relato de una gestión caótica y desastrosa" en la Intendencia de Montevideo

El intendente de Montevideo, Mario Bergara , afirmó que "hay un intento de instalar un relato de una gestión caótica y desastrosa , de administraciones anteriores" en la comuna que hoy le toca dirigir.

La creación de este "relato", es algo que no se puede "avalar" , aseguró el actual intendente de la capital en rueda de prensa.

" Todos somos conscientes de la situación financiera de la intendencia , lo hemos dicho en la campaña y lo seguimos diciendo", dijo Bergara, más allá de que según él, se promueve un "relato" sobre la realidad de la comuna.

La problemática financiera de la comuna "está concentrada en el corto plazo" , dijo Bergara, según consignó el noticiero Telemundo de Canal 12.

A su vez, destacó que la intendencia tiene un marco económico "saludable" con niveles de endeudamiento "sobre los ingresos bastante bajo".

El intendente también se refirió al aumento de US$ 22 millones para sueldos en la comuna. "Hubo una decisión política de la administración anterior de sostener niveles remunerativos de los funcionarios municipales. También hubo regularización y presupuestación de funcionarios que hace muchos años que están en calidad de contratados, pero que en algún momento hay que presupuestar", sentenció.

Durante la última sesión de la Junta Departamental, el órgano legislativo aprobó la línea de crédito que la intendencia montevideana le pidió al Banco República.

Aunque el oficialismo no necesitaba los votos de la oposición para aprobar la medida, tres ediles blancos y el edil colorado expresaron su apoyo con el condicionamiento de utilizar bajo "responsabilidad". Fue entonces que la iniciativa fue aprobada por 21 votos en 31.