Caso Penadés: jueza desestimó pedido de la defensa y Sebastián Mauvezín continuará con prisión preventiva

El profesor de la Historia Sebastián Mauvezín imputado por delitos sexuales seguirá con prisión preventiva mientras avanza la investigación en su contra, en el medio del caso Penadés .

La jueza del caso, Marcela Vargas , no hizo lugar al pedido de libertad o cambio de la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por la defensa de Mauvezín.

Desde la Fiscalía General de la Nación comunicaron que no se demostró que exista un cambio en los riesgos procesales , sobre todo, la posibilidad de frustrar la investigación . La defensa del imputado apeló la resolución.

La fecha máxima que tiene la Fiscalía para presentar la acusación es el próximo viernes 10 de octubre .

En junio, el Tribunal de Apelaciones entendió que tanto Mauvezín como Penadés podían intentar frustrar la investigación que en ese entonces comandaba la fiscal Alicia Ghione, por lo que mantuvo la preventiva para ambos.

La investigación apunta a que Mauvezín reclutaba a los adolescentes y los ponía en contacto con el exsenador del Partido Nacional para realizar los actos sexuales.