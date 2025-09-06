Devolución de Fonasa: ¿cuánta plata se puede cobrar en setiembre ante BPS?

El Banco de Previsión Social (BPS), comenzará el lunes 22 setiembre de 2025 a pagar la devolución de excedentes de aportes al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) correspondiente al año 2024.

Las cifras oficiales muestran que unas 155.000 personas tienen saldo a favor para cobrar.

En esta oportunidad el monto total a devolver son $ 7.774 millones (unos US$ 193,6 millones), según datos oficiales.

Tomando en cuenta la cantidad de personas incluidas, la cantidad promedio a recibir es alrededor de $ 50.155 por trabajador. Esta cifra es solo una aproximación que puede variar según cada caso.

¿Cómo saber si tiene devolución de Fonasa ante BPS?

Podrán tener devolución los trabajadores que en 2024 hayan tenido un promedio de ingresos mensuales superior a $ 113.167, y los jubilados o pensionistas con un promedio superior a $ 122.598 (valores nominales).

A partir del lunes 8 de setiembre estarán disponibles los siguientes canales para informarse sobre su devolución:

Quienes tengan Usuario personal BPS accederán al monto y cálculo de su devolución a través del servicio en línea “Consultar detalle de devolución Fonasa”.

a través del servicio en línea “Consultar detalle de devolución Fonasa”. Quienes no cuenten con Usuario Personal BPS podrán consultar solamente si les corresponde o no devolución, por teléfono (0800 2016), WhatsApp (092366272) o a través del servicio en línea que estará disponible.

A su vez, aquellas personas que tengan Usuario personal BPS recibirán en su correo electrónico, anticipadamente, el recibo con el detalle de su devolución.

Calendario de pagos de devolución de Fonasa en BPS

El lunes 22 de setiembre cobrarán quienes hayan optado por hacerlo mediante depósito en cuenta bancaria, instrumento de dinero electrónico, o quienes elijan por alguna de estas opciones antes del miércoles 17 de setiembre.

Quienes tomen esta decisión posteriormente recibirán el depósito a partir de las 72 horas hábiles de efectuada la opción. Si ya realizaron esta gestión en años anteriores, no tienen que volver a hacerla.

Por su parte, quienes cobren en los locales de pago descentralizado o en el edificio sede del BPS en Montevideo lo harán el lunes 22 de setiembre.

Cómo cobrar la devolución de Fonasa

Se podrá cobrar la devolución en efectivo presentándose con su documento de identidad en Abitab, Red Pagos, Anda, supermercados El Dorado o en el Edificio Sede del BPS en Montevideo (Colonia 1851, planta baja).

La otra vía es por transferencia a cuenta bancaria o instrumento de dinero electrónico (Midinero, DeAnda, Prex y OCA Blue).