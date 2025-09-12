Dólar
Compra 38,95 Venta 41,45

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
cielo claro
Domingo:
Mín  12°
Máx  16°

Siguenos en:

/ Nacional / SOSPECHOSO

Crimen en Playa Verde: Policía detuvo a "posible sospechoso" por el asesinato de la joven de 26 años

Otro joven que estaba en el auto con la víctima contó que habían sido víctimas de un intento de rapiña

12 de septiembre 2025 - 20:35hs
Policía, policías, ministerio del interior
Foto: Leonardo Carreño

La Policía detuvo a un "posible sospechoso" por el crimen en Playa Verde en que una joven de 26 años fue asesinada de dos disparos en el pecho durante la pasada madrugada, cuando estaba dentro de un auto con un joven.

El joven que estaba con la víctima resultó ileso y contó que se encontraban dentro del vehículo cuando fueron abordados por dos personas en una moto en un intento de rapiña.

Las autoridades capturaron este viernes a un "posible sospechoso" del asesinato, quien no tiene antecedentes penales y en este momento es el único detenido por el caso.

Más noticias
La Policía de Maldonado trabaja en el caso.
MALDONADO

Una mujer de 26 años fue asesinada a balazos mientras estaba adentro de un auto en Playa Verde

Fachada del edificio de la fiscalía en Ciudad Vieja
JUSTICIA

Cuádruple homicidio en Maracaná: imputaron a un hombre por planearlo por WhatsApp desde la cárcel

Primero personal policial del Departamento de Homicidios estableció la identidad del sospechoso y fue hasta una casa de Piriápolis, con orden de allanamiento mediante. Sin embargo, no fue localizado en el domicilio y luego fue encontrado en esta ciudad. De la detención ya están enterados los Fiscales de 1er y 3er turno.

El asesinato ocurrió en la pasada madrugada. Un llamado al servicio de emergencia 911 en horas de la madrugada daba cuenta que una mujer había sido herida por disparos de arma de fuego mientras se encontraba dentro de un vehículo en la intersección de Rambla Costanera y Leonardo Olivera, en Playa Verde.

Efectivos policiales concurrieron rápidamente al lugar y trasladaron a la victima, de 26 años, a un centro de asistencia médica. Al arribar se constató que presentaba dos disparos de arma de fuego en el pecho. Pese a los esfuerzos médicos, momentos después se constató su muerte.

El otro joven que estaba en el auto resultó ileso y fue quien dio la versión de la rapiña. Según su testimonio, los desconocidos les exigieron la billetera a la joven y posteriormente efectuaron los disparos. Las autoridades continúan investigando el caso.

Temas:

crimen Piriápolis policía sospechoso

Seguí leyendo

Las más leídas

Explosion en restaurante Bosque Bambú

Explosión en un restaurante del Centro de Montevideo: hay un herido, que tiene un brazo "comprometido"

Rapiña en farmacia de Montevideo Shopping que había sido asaltada hace dos días: hay tres detenidos, uno de 14 años
POLICIALES

Rapiña en farmacia de Montevideo Shopping que había sido asaltada hace dos días: hay tres detenidos, uno de 14 años

El hecho ocurrió en la intersección de Avenida José Pedro Varela y Damaso Larrañaga, frente al Antel Arena
ACCIDENTE

Mujer alcoholizada atropelló a cuatro personas afuera del Antel Arena: Policía se rectificó y dijo que alcoholemia dio 0,34

La Policía de Maldonado trabaja en el caso.
MALDONADO

Una mujer de 26 años fue asesinada a balazos mientras estaba adentro de un auto en Playa Verde

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos