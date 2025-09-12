Crimen en Playa Verde: Policía detuvo a "posible sospechoso" por el asesinato de la joven de 26 años

La Policía detuvo a un "posible sospechoso" por el crimen en Playa Verde en que una joven de 26 años fue asesinada de dos disparos en el pecho durante la pasada madrugada, cuando estaba dentro de un auto con un joven.

El joven que estaba con la víctima resultó ileso y contó que se encontraban dentro del vehículo cuando fueron abordados por dos personas en una moto en un intento de rapiña .

Las autoridades capturaron este viernes a un "posible sospechoso" del asesinato , quien no tiene antecedentes penales y en este momento es el único detenido por el caso .

MALDONADO Una mujer de 26 años fue asesinada a balazos mientras estaba adentro de un auto en Playa Verde

Primero personal policial del Departamento de Homicidios estableció la identidad del sospechoso y fue hasta una casa de Piriápolis , con orden de allanamiento mediante. Sin embargo, no fue localizado en el domicilio y luego fue encontrado en esta ciudad . De la detención ya están enterados los Fiscales de 1er y 3er turno .

El asesinato ocurrió en la pasada madrugada. Un llamado al servicio de emergencia 911 en horas de la madrugada daba cuenta que una mujer había sido herida por disparos de arma de fuego mientras se encontraba dentro de un vehículo en la intersección de Rambla Costanera y Leonardo Olivera, en Playa Verde.

Efectivos policiales concurrieron rápidamente al lugar y trasladaron a la victima, de 26 años, a un centro de asistencia médica. Al arribar se constató que presentaba dos disparos de arma de fuego en el pecho. Pese a los esfuerzos médicos, momentos después se constató su muerte.

El otro joven que estaba en el auto resultó ileso y fue quien dio la versión de la rapiña. Según su testimonio, los desconocidos les exigieron la billetera a la joven y posteriormente efectuaron los disparos. Las autoridades continúan investigando el caso.