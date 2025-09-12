Explosión en un restaurante del Centro de Montevideo: hay un herido, que tiene un brazo "comprometido"

Una explosión se registró en un restaurante del centro de Montevideo este viernes y una persona resultó herida. Además el accidente provocó el cierre de calle en el lugar del hecho, en San José, entre Rio Negro y Julio Herrera.

Según informó Telemundo, el hecho se dio en la cocina del restaurante Bosque Bambú, y una persona, que trabajaba en la cocina, resultó herida "de entidad", según el parte de Bomberos. Fue trasladada al sanatorio del Banco de Seguros. Además, una válvula voló hasta al otro lado de la calle e impactó en una peluquería que se encuentra enfrente.

Según informó a la prensa el subcomisario de bomberos Sebastián López, el accidente se dio en la zona de rotisería del local, en el cuarto piso, con una máquina sopladora para secar granos, que funciona a gas. Lo que se estudia también es si el accidente se dio por una falla de la máquina o por una fuga de gas en el ambiente, por ejemplo.

POLICIALES Rapiña en farmacia de Montevideo Shopping que había sido asaltada hace dos días: hay tres detenidos, uno de 14 años

CELAC Los entretelones de una declaración sobre Venezuela-EEUU que Petro atribuyó a Uruguay como firmante y que el gobierno de Orsi no había ratificado

López también informó que el herido tiene el brazo izquierdo comprometido, pero que, al menos hasta que fue trasladado, su vida no corría peligro.

12092025-DAN_1669

Personal de bomberos y de arquitectos de Seguridad edilicia de la intendencia están investigando el lugar para saber si se generaron daños estructurales que aporten el cierre del local.

"Sentí la explosión y vi un coso que salió contra la pared. Un candelazo, un fuego, pegó allá y cayó para abajo", dijo a Telemundo un testigo "Yo estaba acá abajo, me asusté y me metí para adentro. Por suerte no pasó nadie, ni un ómnibus, porque también lo agarraba".

12092025-DAN_1674

12092025-DAN_1641

12092025-DAN_1637

12092025-DAN_1628

12092025-DAN_1619

12092025-DAN_1613

12092025-DAN_1622

12092025-DAN_1602

Información en desarrollo.