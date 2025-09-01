El anuncio de José Carlos Álvarez de Ron y el cambio que tendrá en su programa de radio, Derechos exclusivos

La desvinculación de José Carlos Álvarez de Ron de Telemundo hace un par de semanas fue una de las noticias que sacudió a los medios uruguayos, sobre todo por las más de tres décadas que el experimentado periodista deportivo llevaba en la plantilla del informativo de Canal 12 . Tras esa noticia, el panorama laboral de Álvarez de Ron cambió, y este lunes anunció una nueva noticia relacionada a su presencia en los medios.

Una de las primeras noticias que se conocieron tras la salida es que el periodista no estaría mucho más tiempo alejado de las pantallas del futbol, ya que se encargó de comentará el partido del miércoles pasado por la Copa AUF Uruguay entre Peñarol y Río Negro de San José.

Ahora, este lunes, "Joseca" anunció que uno de los programas que conduce en el dial uruguayo, Derechos exclusivos en Radio Uruguay, tendrá un cambio sustancial.

Gracias por la confianza a Radio Uruguay. Tras 19 años, comenzamos nuevo ciclo de dos horas con Bardanca, Parietti y equipazo. Desde las 13, Derechos Exclusivos", escribió el periodista en su cuenta de X.

Uno de sus compañeros del programa, Mario Bardanca, fue uno de los que se manifestó públicamente luego de la salida de Álvarez de Ron de Canal 12.

"Estamos doloridos, estamos sentidos porque uno de los nuestros no está pasando bien", había dicho Bardanca durante una de las emisiones de Derechos exclusivos.

"Ese dolor nos afecta porque acá hay una forma de vida, hay un estilo, hay un vínculo edificado a lo largo del tiempo, hay más de 3 décadas de relación que trasciende lo laboral, que significa identificarse con un lugar que a uno lo eligió, que te eligió y al que vos respondiste con capacidad, dedicación, honestidad, marcando un estilo, y una identificación plena", agregó.

"Ahí creciste, te hiciste un nombre, te conoció la gente, se identificó, te destacó y te distinguió. Hoy lo que pasa duele, afecta, sacude, hay que replantearse un montón de cosas porque estamos grandes, pero la tranquilidad está en la forma que se recorrió el camino y las cosas generadas. En las últimas horas me llegaron un montón de mensajes de gente que te conoce y gente que no, ocupada, preocupada, ofreciéndose para lo que se necesite. Y eso es invaluable", destacó Bardanca.

La desvinculación de Álvarez de Ron de Canal 12

Álvarez de Ron entró a Canal 12 en 1992, luego de un paso por la Radio Universal, y desde entonces había formado parte del equipo de deportes del noticiero de esta señal, con el que viajó a Mundiales y Juegos Olímpicos.

Junto con el periodista deportivo también fue desvinculado del canal Ignacio Martirené, periodista especializado en noticias internacionales y conductor de la edición de sábado del noticiero.

Las desvinculaciones de los dos periodistas se dan en un contexto de reestructuración del noticiero.

Luego de su despido de Canal 12 el periodista deportivo expresó su sorpresa por las muestras de cariño que recibió una vez que se hizo pública la noticia. "Mi corazón está muy grande. Jamás pensé que me quieran tanto. Solo agradecimiento", escribió en sus redes sociales.