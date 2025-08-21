La despedida de José Carlos Álvarez de Ron tras su desvinculación con Canal 12: "Jamás pensé que me quieran tanto"

Luego de más de 30 años en Telemundo, Canal 12 desvinculó este miércoles a José Carlos Álvarez de Ron en medio de una reestructura de su noticiero, y este jueves el histórico periodista deportivo publicó un sentido mensaje en redes sociales .

"Mi corazón está muy grande. Jamás pensé que me quieran tanto . Solo agradecimiento", escribió en sus redes sociales.

Álvarez de Ron entró a Canal 12 en 1992 , luego de un paso por la Radio Universal. Desde entonces había formado parte del equipo de deportes del noticiero de esta señal, con el que viajó a Mundiales y Juegos Olímpicos .

"Mis padres me enseñaron lo que está bien y lo que está mal. En Santa Lucía me educaron, sin miedo ni filtro", agregó en su cuenta de X (exTwitter) Álvarez de Ron.

Hola, mi corazón está muy grande.

Jamás pensé que me quieran tanto.

Solo agradecimiento.

Mis padres me enseñaron lo que está bien y lo que está mal.

En Santa Lucía me educaron, sin miedo ni filtro.

33 años conviviendo con gente adorable.

Y ta, Vamos que Venimos — José Carlos Álvarez de Ron (@alvarezderon12) August 21, 2025

Varias de esas coberturas deportivas las compartió con Alberto Kesman, con quien había trabajado en Universal antes de llegar a Telemundo. El miércoles, Kesman escribió en redes sociales que a Álvarez de Ron se lo iba a extrañar como compañero de noticiero.

El ahora experiodista de Canal 12 afirmó que compartió "33 años conviviendo con gente adorable" y cerró la publicación con uno de las clásicas frases con las que presentaba noticias en televisión: "Y ta, Vamos que Venimos".

Junto con el periodista deportivo también fue desvinculado del canal Ignacio Martirené. El periodista especializado en noticias internacionales era el conductor de la edición de sábado del noticiero.

Las desvinculaciones de los dos periodistas se dan en un contexto de reestructuración del noticiero. En las últimas semanas, Canal 12 anunció la incorporación de Patricia Madrid y Bernardo Wolloch para un nuevo ciclo informativo que irá en las tardes, a partir de las 18 horas, que tendrá también en su equipo a "Tuque" García como productora y a Celina Pereira como movilera.