Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
cielo claro
Viernes:
Mín  10°
Máx  14°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / VAMOS QUE VENIMOS

La despedida de José Carlos Álvarez de Ron tras su desvinculación con Canal 12: "Jamás pensé que me quieran tanto"

El periodista deportivo fue desvinculado junto a Ignacio Martirené en medio de una reestructura del noticiero

21 de agosto 2025 - 13:57hs
José Carlos Álvarez de Ron, experiodista de Canal 12

José Carlos Álvarez de Ron, experiodista de Canal 12

Foto: Telemundo de Canal 12

Luego de más de 30 años en Telemundo, Canal 12 desvinculó este miércoles a José Carlos Álvarez de Ron en medio de una reestructura de su noticiero, y este jueves el histórico periodista deportivo publicó un sentido mensaje en redes sociales.

"Mi corazón está muy grande. Jamás pensé que me quieran tanto. Solo agradecimiento", escribió en sus redes sociales.

Álvarez de Ron entró a Canal 12 en 1992, luego de un paso por la Radio Universal. Desde entonces había formado parte del equipo de deportes del noticiero de esta señal, con el que viajó a Mundiales y Juegos Olímpicos.

Más noticias
Telemundo desvinculó a dos de sus figuras
TELEVISIÓN

Canal 12 desvinculó a dos figuras del informativo en medio de cambios en Telemundo

Alberto Kesman en el Polideportivo
TELEVISIÓN

El mensaje de Alberto Kesman luego de la desvinculación de José Carlos Álvarez de Ron de Canal 12

"Mis padres me enseñaron lo que está bien y lo que está mal. En Santa Lucía me educaron, sin miedo ni filtro", agregó en su cuenta de X (exTwitter) Álvarez de Ron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alvarezderon12/status/1958543696887963963&partner=&hide_thread=false

Varias de esas coberturas deportivas las compartió con Alberto Kesman, con quien había trabajado en Universal antes de llegar a Telemundo. El miércoles, Kesman escribió en redes sociales que a Álvarez de Ron se lo iba a extrañar como compañero de noticiero.

El ahora experiodista de Canal 12 afirmó que compartió "33 años conviviendo con gente adorable" y cerró la publicación con uno de las clásicas frases con las que presentaba noticias en televisión: "Y ta, Vamos que Venimos".

Junto con el periodista deportivo también fue desvinculado del canal Ignacio Martirené. El periodista especializado en noticias internacionales era el conductor de la edición de sábado del noticiero.

Las desvinculaciones de los dos periodistas se dan en un contexto de reestructuración del noticiero. En las últimas semanas, Canal 12 anunció la incorporación de Patricia Madrid y Bernardo Wolloch para un nuevo ciclo informativo que irá en las tardes, a partir de las 18 horas, que tendrá también en su equipo a "Tuque" García como productora y a Celina Pereira como movilera.

Temas:

José Carlos Álvarez de Ron Canal 12 Telemundo despedida Redes sociales

Seguí leyendo

Las más leídas

Telemundo desvinculó a dos de sus figuras
TELEVISIÓN

Canal 12 desvinculó a dos figuras del informativo en medio de cambios en Telemundo

Oscar Ruggeri
COPA LIBERTADORES

La clara opinión de Óscar Ruggeri sobre el penal que le pitaron a Racing contra Peñarol en Copa Libertadores, y lo que dijo del árbitro; mirá el video

El penal que pitó Wilmar Roldán de Emanuel Gularte de Peñarol sobre Maravilla Martínez de Racing por Copa Libertadores
COPA LIBERTADORES

Conmebol publicó el audio y el video del VAR del penal que Wilmar Roldán pitó a Racing contra Peñarol por Copa Libertadores

Inumet 
AVISO ESPECIAL

Ciclón extratropical en Uruguay: Inumet actualizó su aviso especial por vientos fuertes y advierte por rachas de hasta 80 km/h

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos