El sentido mensaje de Matías Arezo tras la eliminación de Copa Libertadores: "Peñarol jamás se rinde"

El delantero de Peñarol Matías Arezo publicó este jueves un sentido mensaje dos días después de la eliminación de su equipo de la Copa Libertadores, a manos de Racing.
Peñarol había ganado 1-0 en la ida, en el Campeón del Siglo con gol de David Terans y asistencia de Matías Arezo, pero en la revancha perdió 3-1, luego de llevar el partido empatado hasta el minuto 80 cuando un polémico penal quebró la paridad.
"Un golpe duro, porque la ilusión era grande", escribió Arezo en su cuenta de X.
"Esta vez no se dio, y duele, Porque sabíamos que teníamos con qué. Pero no va a haber día en el que no queramos pelearla, no va a haber momento en el que bajemos los brazos. Con la frente en alto, porque el esfuerzo estuvo y el compromiso nunca faltó. Agradecemos a nuestra gente que nos acompañó y nos acompaña siempre en todo momento. Ahora es momento de mirar hacia adelante y de seguir trabajando con más fuerza. Estoy convencido de que la vamos a traer a casa. Peñarol jamás se rinde".