El sentido mensaje de Matías Arezo tras la eliminación de Copa Libertadores: "Peñarol jamás se rinde"

"Esta vez no se dio, y duele, Porque sabíamos que teníamos con qué. Pero no va a haber día en el que no queramos pelearla, no va a haber momento en el que bajemos los brazos. Con la frente en alto, porque el esfuerzo estuvo y el compromiso nunca faltó. Agradecemos a nuestra gente que nos acompañó y nos acompaña siempre en todo momento. Ahora es momento de mirar hacia adelante y de seguir trabajando con más fuerza. Estoy convencido de que la vamos a traer a casa. Peñarol jamás se rinde".