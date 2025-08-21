Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Copa Libertadores / PEÑAROL

El sentido mensaje de Matías Arezo tras la eliminación de Copa Libertadores: "Peñarol jamás se rinde"

Mirá la publicación que hizo Matías Arezo en redes sociales a dos días de la eliminación de Peñarol en la Copa Libertadores

21 de agosto 2025 - 14:29hs
Matías Arezo

Matías Arezo

FOTO: AFP

El delantero de Peñarol Matías Arezo publicó este jueves un sentido mensaje dos días después de la eliminación de su equipo de la Copa Libertadores, a manos de Racing.

"Un golpe duro, porque la ilusión era grande", escribió Arezo en su cuenta de X.

"Esta vez no se dio, y duele, Porque sabíamos que teníamos con qué. Pero no va a haber día en el que no queramos pelearla, no va a haber momento en el que bajemos los brazos. Con la frente en alto, porque el esfuerzo estuvo y el compromiso nunca faltó. Agradecemos a nuestra gente que nos acompañó y nos acompaña siempre en todo momento. Ahora es momento de mirar hacia adelante y de seguir trabajando con más fuerza. Estoy convencido de que la vamos a traer a casa. Peñarol jamás se rinde".

Aerolíneas Argentinas
PEÑAROL

El comunicado de Peñarol pidiéndole disculpas a Aerolíneas Argentinas luego de que el dirigente Gonzalo Moratorio les dijera que se dejen de "joder"

Aguirre y Ruglio
PEÑAROL

¿Sigue Diego Aguirre en Peñarol en 2026? "Ojalá que sí", dijo el presidente Ignacio Ruglio sobre la continuidad del entrenador; mirá su opinión

Temas:

Peñarol Matías Arezo Copa Libertadores

Seguí leyendo

Las más leídas

Oscar Ruggeri
COPA LIBERTADORES

La clara opinión de Óscar Ruggeri sobre el penal que le pitaron a Racing contra Peñarol en Copa Libertadores, y lo que dijo del árbitro; mirá el video

El penal que pitó Wilmar Roldán de Emanuel Gularte de Peñarol sobre Maravilla Martínez de Racing por Copa Libertadores
COPA LIBERTADORES

Conmebol publicó el audio y el video del VAR del penal que Wilmar Roldán pitó a Racing contra Peñarol por Copa Libertadores

A varios hinchas chilenos los golpearon y les robaron la ropa
COPA SUDAMERICANA

Una bomba a la tribuna rival y una venganza extrema: la emboscada de la barra de Independiente que incluyó sangre e hinchas de la U desnudados y obligados a pedir perdón

Mikaela Huvatt, pareja de Rodrigo Aguirre
FÚTBOL

"El fútbol debería ser una fiesta, no una morgue": la dura carta de la pareja de una figura de la selección uruguaya por los incidentes en Independiente vs Universidad de Chile; mirá su mensaje

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos