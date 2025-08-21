El comunicado que emitió Independiente luego de los incidentes entre sus hinchas con Universidad de Chile

La tragedia en el partido entre Independiente y Universidad de Chile , correspondiente a la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana , fue un hecho histórico en el que resultaron cientos de personas heridas de ambas parcialidades , en especial la visitante, y que contó con más de 300 detenidos .

Los hinchas chilenos comenzaron a lanzar fierros, botellas, bombas de estruendo e incluso rompieron las instalaciones , como por ejemplo los inodoros, y utilizaron esos escombros para arrojar hacia la popular sur baja del estadio Libertadores de América y a los pulmones laterales, donde se encontraban los hinchas de Independiente .

El operativo de seguridad estuvo muy mal diseñado ya que no había ningún efectivo policial custodiando la tribuna visitante y no impidieron el hecho . Por ende, la situación se volvió más dramática cuando la barra brava de Independiente, ante estos sucesos, tomó cartas en el asunto, invadió la tribuna rival y atacó a los hinchas chilenos.

Heridos de gravedad, detenidos y un caos que quedará en la historia de las tragedias más importantes de los últimos años. Ante este suceso, Independiente emitió un comunicado este jueves tras lo sucedido.

El comunicado de Independiente tras los incidentes

A través de sus redes oficiales, el club de Avellaneda expresó: "El Club Atlético Independiente condena enérgicamente los gravísimos hechos de violencia ocurridos anoche en el Estadio Libertadores de América - Ricardo E. Bochini, que obligaron a la cancelación del encuentro entre nuestra Institución y la Universidad de Chile, por parte de Conmebol.

De acuerdo con las imágenes difundidas, reportes oficiales y partes policiales, los incidentes se iniciaron en el sector visitante desde la previa del partido. En primera instancia, atacaron e inactivaron el sistema cerrado de cámaras de seguridad, y luego, procedieron a destruir las instalaciones sanitarias del sector. Seguidamente, la parcialidad visitante utilizó los escombros como proyectiles y lanzó pirotecnia hacia los socios locales que se encontraban en la tribuna baja y en una de las gargantas adyacentes a la tribuna sur. Posteriormente, se produjeron agresiones inaceptables por parte de grupos locales.

Desde el primer momento, el Club activó los protocolos de seguridad, coordinó con las autoridades presentes y con la organización del torneo, y dispuso asistencia médica a los personas lesionadas en total cumplimiento del Manual CONMEBOL. Por otro lado y tal como lo hemos hecho hasta ahora, continuaremos colaborando plenamente con la investigación en curso aportando toda la evidencia disponible y nos ponemos a disposición de los heridos y damnificados.

Reiteramos con total claridad: rechazamos toda forma de violencia, provenga de quien provenga.

El Club trabajará incansablemente para que cada responsable individual sea identificado y sancionado, solicitando la aplicación del derecho de admisión a los delincuentes disfrazados de hinchas que respondieron con violencia las agresiones de la parcialidad visitante. Reclamaremos a los responsables y terceros los daños materiales ocasionados en nuestras instalaciones. Al mismo tiempo, el Presidente y el Secretario General del Club se encuentran camino a Paraguay para trabajar en representación del Club Atlético Independiente ante CONMEBOL y terminar de resolver las implicancias a nivel deportivo.

A nuestras socias y socios: entendemos la preocupación y el dolor por lo sucedido. Nuestro compromiso es cuidar a nuestra gente.

Por ello, para este partido trabajamos en conjunto con CONMEBOL, A.Pre.Vi.De, Policía Bonaerense y Carabineros de Chile poniendo a disposición de la organización un operativo que cumplía en todo con la normativa vigente y con las exigencias estipuladas para este tipo de competiciones. Sin embargo, no alcanzó para contener la desmedida violencia desplegada anoche por quienes, lejos de los valores que deben primar en el deporte, eligieron la agresión y pusieron en riesgo la integridad de miles de personas que fueron al estadio a alentar y disfrutar de un espectáculo deportivo.

Somos Independiente. La violencia no nos representa", sentencia el enunciado.