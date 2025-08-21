Dólar
Incidentes entre Independiente y la Universidad de Chile: qué se sabe del hincha que cayó de la tribuna

Se dio a conocer el estado de algunos de los heridos de los hinchas de Universidad de Chile en la tragedia ocurrida ante Independiente en Copa Sudamericana

21 de agosto 2025 - 11:42hs

El partido entre Independiente y Universidad de Chile, correspondiente a la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana, terminó en un escándalo y una tragedia histórica, con ataques por parte de los barra brava locales que derivó en grandes heridos, como es el caso del chileno Gonzalo Alfaro.

La persona mencionada anteriormente se encuentra en un estado grave de salud, según informan medios argentinos. El simpatizante fue acorralado por la barra de Independiente en la esquina superior de la tribuna del estadio Libertadores de América y, para evitar ser atacado, optó por treparse al alambrado lateral.

No obstante, lamentablemente no pudo aguantar ya que los barra brava de Independiente comenzar a golpearlo y a empujarlos con palos largos de madera hasta que cayó al vacío. El embajador chileno en Argentina, José Antonio Viera Gallo, dijo que, por fortuna, el hombre cayó sobre un techo.

Barra Independiente
Ataque de la barra brava de Independiente

Ataque de la barra brava de Independiente

De acuerdo con el diario argentino La Nación, todos los heridos ingresaron al Hospital Fiorito con traumatismos craneoencefálicos graves, con fracturas y hundimiento, e incluso una de ellas presentaba tres cortes en la cabeza. "Ambos se encuentran en la unidad de terapia intensiva aguardando su evolución", agregan las fuentes de la investigación.

Hinchas se enfrentan este miércoles, en un partido de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América en Avellaneda, Argentina 
COPA SUDAMERICANA

Incidentes en Independiente vs Universidad de Chile fueron los segundos protagonizados por hinchas chilenos, con la casualidad que los partidos los arbitró el mismo juez uruguayo que no tuvo incidencia

Hinchas se enfrentan este miércoles, en un partido de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América en Avellaneda 
VIOLENCIA

Gabriel Boric envió a su ministro del Interior a Argentina para "acompañar a los heridos" en incidentes entre Independiente y U de Chile

Los heridos de los hinchas de Universidad de Chile tras ser atacados por la barra de Independiente

A ese mismo centro de salud fueron derivados además otros 11 heridos leves, algunos de los cuales costó identificar porque no tenían en su poder sus documentos de identidad. En las imágenes difundidas de los ataques en la tribuna en reiterados casos se puede apreciar como los de Independiente les roban hasta la ropa.

Por otro lado, cinco personas lastimadas, una de ellas apuñalada, fueron atendidas en el Hospital Perón, mientras que otras cuatro, que ya fueron dadas de alta, recibieron los primeros auxilios en el Hospital de Wilde por politraumatismos.

