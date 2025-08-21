Dólar
/ Nacional / VIOLENCIA

Gabriel Boric envió a su ministro del Interior a Argentina para "acompañar a los heridos" en incidentes entre Independiente y U de Chile

El embajador de Chile en Argentina reportó que 97 hinchas chilenos fueron detenidos y cinco terminaron hospitalizados, uno de ellos grave

21 de agosto 2025 - 10:57hs
Hinchas se enfrentan este miércoles, en un partido de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América en Avellaneda 

Foto: EFE

Hinchas se enfrentan este miércoles, en un partido de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América en Avellaneda 

Foto: EFE

El presidente de Chile, Gabriel Boric, envió a Argentina a su ministro del Interior, Álvaro Elizalde, para "acompañar a los heridos" en los incidentes ocurridos en el partido entre Independiente y la Universidad de Chile por Copa Sudamericana, disputado este jueves en Avellaneda y cancelado por Conmebol.

"Dada la gravedad de lo sucedido ayer en Argentina con el inaceptable linchamiento de chilenos en el estadio de Independiente, he instruido al Ministro del Interior Álvaro Elizalde que viaje a Buenos Aires para, junto con el embajador (José Antonio Viera-Gallo), acompañar personalmente a los heridos y revisar la situación de los detenidos", escribió Boric en un tuit publicado este jueves por la mañana.

El mandatario chileno remarcó que "la violencia no tiene ninguna justificación, de ningún lado", y agregó que van a "proteger los derechos" de los ciudadanos chilenos detenidos "sin perjuicio de las responsabilidades que pueda establecer la justicia".

En una entrevista con Radio ADN, el embajador Viera-Gallo dijo que "las personas detenidas son 97, entre ellos tres mujeres y cinco menores", todas investigadas por la fiscalía argentina. "Si no han participado en actos delictivos, deben salir en libertad mañana (jueves) y volver a Chile", agregó.

El funcionario consular chileno reportó que cinco hinchas de la U de Chile fueron hospitalizados, uno de ellos en estado grave por un "ataque con arma corta". También se refirió al hincha chileno que fue visto cayendo de la tribuna visitante, y valoró que "está fuera de peligro" ya que "por suerte había un techo".

