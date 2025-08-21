"Lo que se está haciendo es resolviendo un tema de inequidad", dijo Yamandú Orsi por el IVA a compras en TEMU

El presidente de la República, Yamandú Orsi , dijo que con el IVA a las compras en Temu "lo que se está está haciendo es resolviendo un tema de inequidad ".

El ministro de Economía, Gabriel Oddone , anunció que se le cobrará el Impuesto al Valor Agregado a los productos adquiridos en la plataforma china .

"Algunos actores empresariales nos lo han planteado con preocupación" , dijo Orsi sobre el auge de compras que los uruguayos hacen a través de la plataforma, que en el primer semestre de este año las encomiendas desde el exterior rondaron el millón.

SUÁREZ Y REYES "Una reunión más social que política": Orsi recibe a los 19 intendentes en la Residencia de Suárez y Reyes para comer un asado

"Se nos ocurre gravar como cualquier otro producto , se apunta a la equidad", agregó Orsi en rueda de prensa consignada por Telemundo de Canal 12.

Orsi visitó este jueves el buque científico del Schmidt Ocean Institute en el una expedición de científicos uruguayos estarán a bordo para investigar el territorio oceánico uruguayo.

También habló del Consejo de Ministros previo a la presentación de la Ley de Presupuesto. "Es hacer un poco la puesta a punto", dijo sobre esta convocatoria.

"Esto es para el arranque", señaló sobre el presupuesto, y agregó que en algunos temas "te quedas corto" con respecto a las necesidades.

Este jueves el ministro Oddone anunció que se implementarán cambios en la tributación para abordar el impacto del fenómeno TEMU, que ha incrementado las compras de los uruguayos a través de plataformas como la china TEMU. En el primer semestre de 2025, las encomiendas desde el exterior alcanzaron casi un millón. Oddone explicó que, aunque las compras por hasta 200 dólares estaban exentas de IVA bajo las franquicias, ahora se les aplicará el impuesto, aunque con un aumento en el tope de las franquicias, aún no especificado.

El secretario de Estado destacó que el gobierno pretende equilibrar el tratamiento tributario de las compras y, al mismo tiempo, seguir promoviendo la competencia en precios y el acceso a bienes que no están disponibles en Uruguay. También aclaró que las compras originadas en Estados Unidos no estarán gravadas por esta medida, debido a los acuerdos con el TIFA.

La Cámara de Comercio y Servicios ha planteado preocupaciones sobre el impacto de las compras en plataformas como TEMU sobre el comercio nacional, que no puede competir con los precios bajos. En los primeros seis meses de 2025, se registraron 957.633 envíos desde el exterior, más del triple que el año anterior.