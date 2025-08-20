Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
nubes dispersas
Viernes:
Mín  11°
Máx  14°

Siguenos en:

/ Nacional / TRAGEDIA

La tía Luna, la niña asesinada por su padre en Maldonado, contó que el hombre ya había intentado matarla "en el auto con el cinturón de seguridad"

"Un día fui a buscarla a la escuela y él apareció. El terror que vi en sus ojos no se lo deseo a nadie", recordó la mujer

20 de agosto 2025 - 21:20hs
Jefatura de Policía de Maldonado. (Archivo)

Jefatura de Policía de Maldonado. (Archivo)

Nahuel Marichal

La tía de Luna – la niña de 13 años nacida en Uganda asesinada por su padre, José Etchegoyen, en Maldonado– aseguró que el hombre "ya había intentado matarla" en otras oportunidades y relató la discriminación que sufrió la menor por parte de sus padres.

En una entrevista con La Mañana en Cadena (radio Cadena del Mar), Lourdes Etchegoyen recordó que Luna "era una inocente, no tenía nada malo", y lamentó que "esto no tenía que haber pasado". "Era un amor muy grande", dijo emocionada la mujer.

Lourdes se reencontró con la niña en octubre, luego de su paso por un hogar institucional del Instituto del Niño y Adolescente (INAU) de Salto, al que fue enviada por un episodio de violencia que sufrió en su hogar en el que convivía con su padre y Janet, su madre adoptiva.

Más noticias
Policía de Maldonado
HORROR

Quién era Luna, la niña nacida en Uganda que fue asesinada por su padre tras una consulta médica en Maldonado

un padre mato de varios balazos a su hija de 12 anos en maldonado y luego intento suicidarse
MALDONADO

Un padre mató de varios balazos a su hija de 12 años en Maldonado y luego intentó suicidarse

"La ‘madre del corazón’ nunca fue a verla (a Salto). Ni en su cumpleaños. Ni una llamada. Ni un caramelo", criticó la tía, que denunció distintos episodios de discriminación que sufrió su sobrina cuando volvió a su casa. "Luna me contó que a ella le compraban ropa usada, y a su hermana, en tiendas nuevas. A ella la mandaban a la escuela de verano. A la otra la sacaban a pasear. Le encantaba la playa, pero no la llevaban", recordó.

Lourdes obtuvo la tenencia de Luna por unos meses, pero su padre y un amigo a quien la mujer definió como "el hombre de la ‘madre del corazón’", lograron quitársela a través de la justicia. "Él ya tenía el deseo de matarla. Cuando le pusieron la restricción, yo supe que no iba a parar", lamentó.

La tía incluso recordó que en una ocasión en Salto, de donde el padre era oriundo, "la quiso asesinar en el auto con el cinturón de seguridad".

"Le aterrorizaba. Yo lo viví en carne propia. Un día fui a buscarla a la escuela y él apareció. El terror que vi en sus ojos no se lo deseo a nadie. Lo vieron la maestra, la directora, otras madres. Nadie hizo nada", continuó Lourdes, quien también apuntó contra la madre adoptiva y cuestionó "qué protección hubiera tenido Luna si hubiera sido la otra hija".

Además, la mujer envió un mensaje a los políticos, que entiende "promueven leyes, pero no cambian". "Un hombre que ya quiso matarla, ¿y le dan la custodia? ¿Por qué no ven esto? ¿Por qué no actúan?", cuestionó.

La tragedia durante una consulta médica con fonoaudióloga

Este martes 19 de agosto, tras una consulta médica, Etchegoyen fue al encuentro de Luna, quien, al no querer ir con él, fue alcanzada por un trágico desenlace cuando Etchegoyen la disparó en la clínica donde se encontraba. Luna había cumplido 13 años el 5 de agosto.

El hombre que mató a su hija de varios balazos murió en las últimas horas, producto de que se dio un disparo en la cabeza luego de asesinar a la menor. El hecho se dio en un centro interdisciplinario de Maldonado en la tarde de este martes, cuando la menor de 13 años salía de una consulta y recibió entre tres y cuatro disparos.

La víctima había nacido en un país africano y su padre, oriundo de Salto, fue coronel. En el marco de una misión de paz de Naciones Unidas de la que fue parte el militar, nació la menor asesinada, según informó FM Gente y confirmó El Observador.

La niña iba a la Escuela N°1 de Maldonado y desde ese centro informaron que durante el miércoles las puertas estarán cerradas para “acompañar el momento de dolor”.

Temas:

Luna niña Maldonado

Seguí leyendo

Las más leídas

Telemundo desvinculó a dos de sus figuras
TELEVISIÓN

Canal 12 desvinculó a dos figuras del informativo en medio de cambios en Telemundo

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

La grave acusación de Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, contra el árbitro Wilmar Roldán tras la clasificación de Racing en Copa Libertadores

Oscar Ruggeri
COPA LIBERTADORES

La clara opinión de Óscar Ruggeri sobre el penal que le pitaron a Racing contra Peñarol en Copa Libertadores, y lo que dijo del árbitro; mirá el video

Policía de Maldonado
HORROR

Quién era Luna, la niña nacida en Uganda que fue asesinada por su padre tras una consulta médica en Maldonado

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos