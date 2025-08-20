La tía Luna, la niña asesinada por su padre en Maldonado, contó que el hombre ya había intentado matarla "en el auto con el cinturón de seguridad"

La tía de Luna – la niña de 13 años nacida en Uganda asesinada por su padre, José Etchegoyen, en Maldonado– aseguró que el hombre "ya había intentado matarla" en otras oportunidades y relató la discriminación que sufrió la menor por parte de sus padres.

En una entrevista con La Mañana en Cadena (radio Cadena del Mar), Lourdes Etchegoyen recordó que Luna "era una inocente, no tenía nada malo" , y lamentó que "esto no tenía que haber pasado". "Era un amor muy grande" , dijo emocionada la mujer.

Lourdes se reencontró con la niña en octubre, luego de su paso por un hogar institucional del Instituto del Niño y Adolescente ( INAU ) de Salto , al que fue enviada por un episodio de violencia que sufrió en su hogar en el que convivía con su padre y Janet, su madre adoptiva.

HORROR Quién era Luna, la niña nacida en Uganda que fue asesinada por su padre tras una consulta médica en Maldonado

"La ‘madre del corazón’ nunca fue a verla (a Salto). Ni en su cumpleaños. Ni una llamada. Ni un caramelo" , criticó la tía, que denunció distintos episodios de discriminación que sufrió su sobrina cuando volvió a su casa. "Luna me contó que a ella le compraban ropa usada, y a su hermana, en tiendas nuevas . A ella la mandaban a la escuela de verano. A la otra la sacaban a pasear. Le encantaba la playa, pero no la llevaban", recordó.

Lourdes obtuvo la tenencia de Luna por unos meses, pero su padre y un amigo a quien la mujer definió como "el hombre de la ‘madre del corazón’", lograron quitársela a través de la justicia. "Él ya tenía el deseo de matarla. Cuando le pusieron la restricción, yo supe que no iba a parar", lamentó.

La tía incluso recordó que en una ocasión en Salto, de donde el padre era oriundo, "la quiso asesinar en el auto con el cinturón de seguridad".

"Le aterrorizaba. Yo lo viví en carne propia. Un día fui a buscarla a la escuela y él apareció. El terror que vi en sus ojos no se lo deseo a nadie. Lo vieron la maestra, la directora, otras madres. Nadie hizo nada", continuó Lourdes, quien también apuntó contra la madre adoptiva y cuestionó "qué protección hubiera tenido Luna si hubiera sido la otra hija".

Además, la mujer envió un mensaje a los políticos, que entiende "promueven leyes, pero no cambian". "Un hombre que ya quiso matarla, ¿y le dan la custodia? ¿Por qué no ven esto? ¿Por qué no actúan?", cuestionó.

La tragedia durante una consulta médica con fonoaudióloga

Este martes 19 de agosto, tras una consulta médica, Etchegoyen fue al encuentro de Luna, quien, al no querer ir con él, fue alcanzada por un trágico desenlace cuando Etchegoyen la disparó en la clínica donde se encontraba. Luna había cumplido 13 años el 5 de agosto.

El hombre que mató a su hija de varios balazos murió en las últimas horas, producto de que se dio un disparo en la cabeza luego de asesinar a la menor. El hecho se dio en un centro interdisciplinario de Maldonado en la tarde de este martes, cuando la menor de 13 años salía de una consulta y recibió entre tres y cuatro disparos.

La víctima había nacido en un país africano y su padre, oriundo de Salto, fue coronel. En el marco de una misión de paz de Naciones Unidas de la que fue parte el militar, nació la menor asesinada, según informó FM Gente y confirmó El Observador.

La niña iba a la Escuela N°1 de Maldonado y desde ese centro informaron que durante el miércoles las puertas estarán cerradas para “acompañar el momento de dolor”.