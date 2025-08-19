Dólar
Compra 38,95 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
niebla
Miércoles:
Mín  12°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / MALDONADO

Un padre mató de un varios balazos a su hija de 12 años en Maldonado y luego intentó suicidarse

El hecho se dio en un centro interdisciplinario de la capital departamental. El caso fue elevado a la Fiscalía

19 de agosto 2025 - 15:46hs
image (15)

Un hombre asesinó de varios disparos a su hija de 12 años en Maldonado, informaron medios locales y confirmó El Observador con fuentes de la jefatura departamental. El hecho se dio en un centro interdisciplinario ubicado en Zelman Michelini y Román Bergalli.

La información primaria es que se escucharon varias detonaciones y cuando la Policía llegó halló el cadáver de la menor que yacía sobre el suelo de la casa. En tanto, el autor del hecho se encontraba herido dado que intentó suicidarse.

La Fiscalía ya está al tanto de lo sucedido y el jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza se encuentra en la escena, informó Cadena del Mar. En diálogo con el citado medio, el jerarca policial contó que la víctima había terminado una consulta médica y recibió entre "tres y cuatros disparos de arma de fuego por parte de su padre".

Más noticias
Mercedes Nieto y Mario Cabrera, los abogados que fueron encontrados muertos en su casa de descanso de Garzón
INVESTIGACIÓN

Pericia privada detalla "la saña" con la que murieron los abogados en Garzón, pero para Fiscalía no está claro que se trate de un homicidio

Refinería de La Teja de Ancap. (Archivo)
FUGA

Ancap detuvo la producción de la Refinería de La Teja hasta solucionar fuga de petróleo: aclaran que abastecimiento "está asegurado"

Inmediatamente, se dio un disparo en la cabeza y quedó en estado grave, por lo que fue internado en CTI. Trezza añadió que no saben "las circunstancias del hecho".

Temas:

Maldonado balazos niña

Seguí leyendo

Las más leídas

Inumet por ciclón extratropical
PRONÓSTICO

Directora de Inumet advierte que ciclón extratropical provocará vientos de hasta 80 km/h y detalló qué día se espera la peor parte para Uruguay

Eric Remedi y Agustín Almendra
COPA LIBERTADORES

Copa Libertadores: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Racing vs Peñarol

Hinchas de Peñarol en Rio de Janeiro
COPA LIBERTADORES

Mientras Peñarol se prepara para jugar ante Racing por Libertadores, en Brasil dieron a conocer hoy una sentencia que tiene tres semanas, de seis años de prisión a uno de los hinchas detenidos

El eufórico vuelo de los jugadores de Peñarol a Buenos Aires
COPA LIBERTADORES

Aerolíneas Argentinas "lamentó" la actitud de los jugadores de Peñarol en el viaje a Buenos Aires para el partido ante Racing; mirá lo que pasó

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos