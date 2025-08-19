Un padre mató de un varios balazos a su hija de 12 años en Maldonado y luego intentó suicidarse

Un hombre asesinó de varios disparos a su hija de 12 años en Maldonado, informaron medios locales y confirmó El Observador con fuentes de la jefatura departamental. El hecho se dio en un centro interdisciplinario ubicado en Zelman Michelini y Román Bergalli.

La información primaria es que se escucharon varias detonaciones y cuando la Policía llegó halló el cadáver de la menor que yacía sobre el suelo de la casa. En tanto, el autor del hecho se encontraba herido dado que intentó suicidarse.

La Fiscalía ya está al tanto de lo sucedido y el jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza se encuentra en la escena, informó Cadena del Mar. En diálogo con el citado medio, el jerarca policial contó que la víctima había terminado una consulta médica y recibió entre "tres y cuatros disparos de arma de fuego por parte de su padre".

Inmediatamente, se dio un disparo en la cabeza y quedó en estado grave, por lo que fue internado en CTI. Trezza añadió que no saben "las circunstancias del hecho".