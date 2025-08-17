Dólar
ACCIDENTE FATAL

Accidente fatal en Montevideo: un peatón murió tras ser embestido por un camión en intersección de Ruta 1 y 5

Se trata del tercer accidente registrado en las últimas horas, previamente hubo uno en Maldonado y otro en el kilómetro 43 de la Interbalnearia

17 de agosto 2025 - 9:43hs
Un peatón murió

Un peatón murió

Foto: Inés Guimaraens

Este domingo un peatón todavía sin identificar falleció tras ser embestido por un camión, según informó Policía Caminera.

El accidente fatal tuvo lugar sobre las 05:30 horas en la intersección de Ruta 1 y 5, sobre Dr. Santín Carlos Rossi en Montevideo.

Según el parte oficial, un camión circulaba por la senda de salida de la Ruta 1 cuando al llegar a la intersección con Ruta 5 y, por causas a establecer, no pudo evitar embestir a un peatón.

Se trata de un hombre mayor de edad, quien falleció en el punto y aún permanece sin identificar, señaló Policía Caminera.

Más temprano, dos personas murieron próximo a la medianoche de este sábado tras despistar en la Ruta 93 de Maldonado.

Luego, dos policías resultaron heridos en otro accidente tras volcar su patrullero en Ruta Interbalnearia, en el departamento de Canelones.

En desarrollo...

