Accidente fatal en Montevideo: un peatón murió tras ser embestido por un camión en intersección de Ruta 1 y 5

Este domingo un peatón todavía sin identificar falleció tras ser embestido por un camión , según informó Policía Caminera.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

El accidente fatal tuvo lugar sobre las 05:30 horas en la intersección de Ruta 1 y 5, sobre Dr. Santín Carlos Rossi en Montevideo .

Según el parte oficial, un camión circulaba por la senda de salida de la Ruta 1 cuando al llegar a la intersección con Ruta 5 y, por causas a establecer, no pudo evitar embestir a un peatón .

OBRAS La próxima semana comenzará la reparación del puente de Bulevar Artigas tras accidente en julio; tendrá un costo de U$S 900.000

ACCIDENTE Un hombre murió en un accidente laboral en Mercedes: PIT-CNT insiste en "seguir luchando por condiciones de trabajo seguras"

Se trata de un hombre mayor de edad, quien falleció en el punto y aún permanece sin identificar , señaló Policía Caminera.

Más temprano, dos personas murieron próximo a la medianoche de este sábado tras despistar en la Ruta 93 de Maldonado.

Luego, dos policías resultaron heridos en otro accidente tras volcar su patrullero en Ruta Interbalnearia, en el departamento de Canelones.

En desarrollo...