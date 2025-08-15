Sunca convocó a un paro nacional parcial este viernes por accidente laboral fatal en Mercedes

El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines (Sunca) convocó a un paro nacional parcial este viernes 15 de agosto, de 9 a 13 horas , en señal de duelo por la muerte de Fabián Aguilera , un trabajador de 56 años que falleció tras un accidente laboral en una obra en Mercedes, Soriano .

El incidente con consecuencias fatales ocurrió el miércoles 13 de agosto , cuando Aguilera realizaba tareas de reforma en una casa. En determinado momento, parte de un muro se derrumbó sobre él, provocándole graves lesiones. El obrero fue rescatado y trasladado de urgencia a un centro de salud, donde ingresó al CTI . Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció en la noche .

Fabián Aguilera estaba casado y tenía tres hijos mayores de edad. En respuesta a su fallecimiento, el Comité Ejecutivo Nacional del Sunca expresó su solidaridad con la familia y amigos del trabajador y aprovechó la ocasión para renovar su reclamo por una mayor seguridad y salud laboral en el país.

El sindicato volvió a insistir en la necesidad de abrir un diálogo nacional sobre la mejora de las condiciones laborales, destacando la urgencia de la aprobación de una ley nacional que regule más estrictamente las normativas de seguridad en el trabajo. Además, se ratificó el pedido de ampliar el cuerpo inspectivo del Ministerio de Trabajo , crear una Fiscalía especializada en Accidentes Laborales , y llevar adelante campañas de sensibilización sobre siniestros laborales. También se remarcó la importancia de cumplir con el registro de empresas de infraestructura , como medida de control y prevención.

Este paro nacional parcial tiene como objetivo, según el Sunca, visibilizar la creciente problemática de los accidentes laborales y exigir medidas efectivas para prevenir que tragedias como la de Fabián Aguilera sigan ocurriendo.

sunca

Tras conocer la muerte del trabajo, el PIT-CNT Soriano difundió un comunicado donde expresó su "profundo dolor y pesar" ante el fallecimiento de su compañero.

"Una vez más, la clase trabajadora se enluta por la pérdida de un compañero en su lugar de trabajo. Este hecho, que nunca debería ocurrir, nos recuerda la importancia y urgencia de garantizar que las normas de seguridad se cumplan estrictamente en todos los ámbitos laborales, evitando así tragedias que se puedan y se deben prevenir", escribieron.

Desde el colectivo aseguraron que estarán acompañando a la familia, amigos y compañeros de la víctima en este "difícil" momento. Además, extendieron toda su "solidaridad" al SUNCA.

"Reafirmamos nuestro compromiso de seguir luchando por condiciones de trabajo seguras y dignas para todos los trabajadores y trabajadoras", cerraron.