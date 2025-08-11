Un peatón de 49 años sufrió varias heridas tras ser atropellado y quedar atrapado debajo de un auto en el Centro de Montevideo

Un peatón de 49 años resultó herido tras sufrir un accidente de tránsito en esquina de calles Soriano y Río Negro, en pleno Centro de Montevideo, según confirmaron fuentes policiales a El Observador.
De acuerdo con lo informado en primera instancia por Subrayado (Canal 10), la víctima fue atropellada por una camioneta cuando se disponía a cruzar la calle.
Producto del impacto, el hombre quedó atrapado debajo del vehículo, por su parte, la conductora de la camioneta resultó ilesa.
Ante el hecho, personal de Bomberos se dirigió al lugar y allí realizó una operación de rescate, bajo la supervisión de médicos que guiaban las maniobras para liberar a la víctima.
El hombre fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde se confirmó que presentaba varias fracturas y lesiones, confirmó el consignado medio
En un video al que tuvo acceso El Observador, se ve la escena de los hechos con el auto detenido y varias personas en los alrededores.
Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del hecho para esclarecer los detalles del siniestro.