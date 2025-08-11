Un peatón de 49 años sufrió varias heridas tras ser atropellado y quedar atrapado debajo de un auto en el Centro de Montevideo

Un peatón de 49 años resultó herido tras sufrir un accidente de tránsito en esquina de calles Soriano y Río Negro, en pleno Centro de Montevideo, según confirmaron fuentes policiales a El Observador.

De acuerdo con lo informado en primera instancia por Subrayado (Canal 10), la víctima fue atropellada por una camioneta cuando se disponía a cruzar la calle .

Producto del impacto, el hombre quedó atrapado debajo del vehículo, por su parte, la conductora de la camioneta resultó ilesa .

Ante el hecho, personal de Bomberos se dirigió al lugar y allí realizó una operación de rescate, bajo la supervisión de médicos que guiaban las maniobras para liberar a la víctima .

El hombre fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde se confirmó que presentaba varias fracturas y lesiones, confirmó el consignado medio

En un video al que tuvo acceso El Observador, se ve la escena de los hechos con el auto detenido y varias personas en los alrededores.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del hecho para esclarecer los detalles del siniestro.