/ Nacional / CONTRABANDO

Presidente de la juventud blanca en Salto fue condenado por contrabando de más de 6.800 huevos de gallina desde Brasil

El dirigente en cuestión fue electo edil y presidía a los jóvenes del Partido Nacional de Salto

19 de agosto 2025 - 17:04hs
Camioneta de dirigente blanco de Salto

Lucas Trindade, edil de Salto y presidente de la Juventud blanca de ese departamento, fue condenado por la Justicia por intentar contrabandear unos 6.817 huevos de gallina desde Brasil.

Trindade había sido electo como edil para este período y había declarado en un medio local que pasaría a estar a cargo de la Secretaría de Juventud del gobierno de Carlos Albisu.

El dirigente blanco fue sentenciado a un año de régimen de libertad a prueba por reiterados delitos de receptación especialmente agravados, en los que deberá residir en si domicilio.

Además estará bajo la orientación y vigilancia permanentes de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), presentarse en la seccional policial una vez por semana y realizar servicio comunitario dos veces por semana por un mes, según informó M24 y confirmó El Observador.

Trindade fue detenido por los oficiales el pasado miércoles sobre la mañana, cuando fue conducía una camioneta Volkswagen Saveiro con los más de 6.800 huevos. La semana pasada también se presentó a Lucía Molinari como nueva jerarca de la Secretaría de la Juventud.

Como acompañante del condenado en la camioneta estaba otro hombre. En este caso, se le dispusieron medidas cautelares que consisten en fijar domicilio y la prohibición de salir del país por cuatro meses.

