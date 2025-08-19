Dólar
/ Agro / AGROINDUSTRIA

Mercado de lácteos con cambios poco pronunciados y la leche en polvo entera sigue arriba de los US$ 4.000

El precio promedio de la leche en polvo entera subió en forma leve y el conjunto de los productos lácteos en el mercado internacional tuvo caída apenas notoria

19 de agosto 2025 - 18:51hs
Lácteos: nuevas referencias de valores en el mercado internacional.

Pexels

Pexels

El precio promedio de la leche en polvo entera mejoró y el conjunto de los productos lácteos en el mercado internacional tuvo este martes 19 una leve caída, con base en lo sucedido en la segunda licitación de agosto en la plataforma Global Dairy Trade (Comercio Global de Lácteos), informó el Instituto Nacional de la Leche (Inale).

Los cambios en las referencias principales fueron, en un sentido u otro, apenas perceptibles y eso es la base para lecturas que hablan de un mercado que sigue en general con valores tonificados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dairylando/status/1957870488060903481&partner=&hide_thread=false

Tonelada de lácteos en media de US$ 4.291

Considerando todos los productos, la referencia del valor medio quedó en US$ 4.291 por tonelada, dado un ajuste de 0,3%.

Valores de referencia en lácteos en 2025

  • - 0-3% el 19 de agosto / US$ 4.291 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.036)
  • + 0,7% el 5 de agosto / US$ 4.249 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.012)
  • + 1,1% el 15 de julio / US$ 4.380 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.928)
  • - 4,1% el 1° de julio / US$ 4.274 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.859)
  • - 1% el 17 de junio / US$ 4.389 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.084)
  • - 1,6% el 3 de junio / US$ 4.332 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.173)
  • - 0,9% el 20 de mayo / US$ 4.589 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.332)
  • + 4,6% el 6 de mayo / US$ 4.516 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.374)
  • + 1,6% el 15 de abril / US$ 4.385 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.171)
  • + 1,1% el 1° de abril / US$ 4.250 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.062)
  • 0% el 17 de marzo / US$ 4.245 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.052)
  • - 0,5% el 4 de marzo / US$ 4.209 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.061)
  • - 0,6% el 18 de febrero / US$ 4.370 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.153)
  • + 3,7% el 4 de febrero / US$ 4.296 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.169)
  • + 1,4% el 21 de enero / US$ 4.146 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.988)
  • - 1,4% el 7 de enero / US$ 4.029 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.890)

El contexto

En 2025 hubo ya 16 subastas con siete registros en suba, ocho en baja y uno neutro.

Leche en polvo entera

En el caso de la leche en polvo entera (WMP), el producto lácteo de mayor volumen en las colocaciones externas de Uruguay, el precio promedio tuvo este martes 19 una referencia al alza de 0,3% quedando así el valor en US$ 4.036 por tonelada.

Los otros lácteos muy exportados desde Uruguay son leche en polvo descremada (- 1,8% y US$ 2.756) y manteca (- 1% y US$ 7.144).

Alzas y ajustes en la mencionada plataforma comercial son de mucha trascendencia para un mercado como el uruguayo, donde entorno al 80% de la leche que se produce tras ser industrializada tiene como destino diversos mercados externos.

Considerando rubro a rubro, el aumento más fuerte fue justamente en la leche en polvo entera y la baja más notoria fue en muzzarella con un 2,7%.

Captura de pantalla 2025-08-19 183027

En esta subasta participaron 160 postores que adquirieron 36.553 miles de toneladas, un 1,3% menos en el volumen respecto a la anterior instancia.

La próxima licitación, el evento N° 386, será la primera del mes agosto y se desarrollará el martes 19.

El contexto

En 2024 la facturación recibida por exportaciones de productos lácteos fue levemente superior a la que se registró en 2023, es decir de enero a diciembre, alcanzando los US$ 853,9 millones (+ 0,5%), informó el Inale.

Sobre el GDT

El Comercio Global de Lácteos (GDT, por sus siglas en inglés) es reconocido a nivel mundial en el desarrollo y operación de plataformas de comercio de productos lácteos, lo que apoya de manera importante el desarrollo de un comercio eficiente y transparente de derivados lácteos.

GlobalDairyTrade Holdings Limited (GDT) es propiedad y está administrada como una asociación estratégica entre European Energy Exchange (EEX), Fonterra Cooperative Group y New Zealand's Exchange (NZX), con participaciones iguales de un tercio.

Los precios de referencia que resultan de las subastas en el mercado de GDT son creíbles y desempeñan un papel importante para permitir que los compradores y vendedores operen con confianza en los mercados lácteos mundiales y regionales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INALE_UY/status/1956052091656380746&partner=&hide_thread=false

Temas:

Lácteos Leche en polvo entera Inale GDT

