Exportaciones de lácteos crecieron 11% este año y en siete meses superaron los US$ 500 millones

Lácteos: leche en polvo, uno de los productos más exportados desde Uruguay.

En lo que va de 2025 la facturación por las exportaciones de productos lácteos fue un 11% superior a la que se registró de enero a julio de 2024, totalizando US$ 504,4 millones , informó el Instituto Nacional de la Leche (Inale) .

Considerando los cuatro productos involucrados, en los siete primeros meses del año en curso aumentó la facturación en leche en polvo entera, en leche en polvo descremada y en manteca , con un descenso en el caso de los quesos.

Medido por volumen, se exportó más leche en polvo entera , pero menos leche en polvo descremada, quesos y manteca.

La facturación generada por las exportaciones uruguayas de productos lácteos es una referencia trascendente, para ello alcanza con ver que en 2024 ese segmento de bienes ocupó el cuarto sitio en el ranking de principales productos exportados detrás de celulosa, carne bovina y soja .

En lo que va de 2025, los lácteos están también en el cuarto escalón, por debajo de carne bovina, celulosa y soja, dejando en el quinto sitio a los concentrados de bebidas.

El trabajo elaborado por los profesionales del Inale, al que accedió El Observador, considera un conjunto de cuatro rubros ya citados, con base en datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

Los ingresos acumulados tuvieron las siguientes realidades comparando los enero-julio iniciales de 2025 y 2024:

En leche en polvo entera se percibió un ascenso de 16% (totaliza US$ 333,2 millones).

En leche en polvo descremada hubo una suba de 1% (US$ 31,6 millones).

En queso se registró una caída de 22% (US$ 50,8 millones).

En manteca hubo un incrementó de 21% (totaliza US$ 41,9 millones).

Si la lectura se hace sobre el volumen colocado, en enero-julio de 2025 se exportaron 109.823 toneladas y se apreció, comparado con el mismo periodo de 2024, los siguientes registros:

Suba de 1% en leche en polvo entera (se embarcaron 83.252 toneladas).

Caída de 4% en leche en polvo descremada (9.976 toneladas).

Descenso de 23% en el caso del queso (10.227 toneladas).

Baja de 1% en manteca (6.368 toneladas).

Leche en polvo entera

La leche en polvo entera sigue siendo, por mucha distancia, el producto más exportado en volumen (75,8% del total embarcado) e ingreso (66,1% del total obtenido).

Con relación a los precios promedio logrados, con base en la comparación del acumulado en enero-julio de cada año, fue 15% superior en leche en polvo entera; mayor 6% en leche en polvo descremada; también 1% superior en queso; y ascendió 22% en manteca.

Por último, considerando lo más reciente, es decir solo lo que sucedió con los negocios correspondientes a julio de 2025, los precios promedio fueron:

US$ 4.163 por tonelada de leche en polvo entera.

US$ 3.366 por tonelada de leche en polvo descremada.

US$ 5.241 por tonelada de para quesos.

US$ 6.800 por tonelada de manteca.

Un dato alentador es que si se compara el precio recibido en junio de 2025 con el de diciembre de 2024 se registró un aumento en la leche en polvo entera (42%), una baja en leche en polvo descremada (-5%), un alza en quesos (7%) y un crecimiento en manteca (19%).

Lo que pasó en el último año completo

En todo 2024 la facturación recibida por exportaciones de productos lácteos fue levemente superior (+ 0,5%) a la que se registró en todo 2023, es decir de enero a diciembre, alcanzando los US$ 853,9 millones, informó el Inale.

Mercados que lideran: Brasil y Argelia

Brasil y Argelia siguen consolidados como los principales destinos para los productos lácteos que Uruguay exporta, con base en el informe que actualizó el Inale.

Considerando los últimos 12 meses (año móvil), Brasil y Argelia explican el 31% de los ingresos cada uno, con participaciones menores de Rusia, Chile y Mauritania (3% cada uno).

Teniendo en cuenta los cuatro rubros, Brasil fue el principal destino para dos: leche en polvo descremada (captó el 67% del total) y quesos (31%), Argelia lo fue para leche en polvo entera (42%) y Rusia para la manteca (29%).

Mercado internacional para leche en polvo entera