El podio de los motores del agro y cómo avanzaron la exportación de ganado en pie y Turquía

Un dato que adquiere más notoriedad dada la polémica que se generó con relación a la exportación de ganado en pie , es que ese rubro ingreso al top ten de bienes exportados, desplazando del sitio 10 al trigo , a la vez que Turquía, destino de casi todo el ganado vivo embarcado, avanzó al sexto sitio en la lista de los principales mercados dada una inversión global de US$ 241 millones en 2025 que solo superan los cinco que habitualmente están arriba: China, Brasil, Unión Europea, Estados Unidos y Argentina.

Concluido el séptimo mes del año en curso, por exportaciones (zonas francas incluidas) de carne bovina se lograron US$ 1.516 millones, un 33% más que en igual lapso de 2024.

En el caso de la celulosa, se exportó por US$ 1.336 millones, un 2% más que en el tramo inicial del año pasado.

En el tercer lugar aparece la soja, con US$ 713 millones y una caída en ese caso de 4%.

Entre los tres rubros explican el 46% del total de los ingresos que alcanzaron en lo que va del año los US$ 7.668 millones: un 20% corresponde a la participación de la carne de bovinos, un 17% a la celulosa y un 9% a la soja.

El contexto

En todo 2024 se exportaron carnes vacunas por US$ 2.026 millones, por lo cual se sostenerse el ritmo desarrollado en 2025 a fin de año se superará ese registro e incluso se concretará un récord.

El podio en 2024 fue el siguiente: celulosa primero con US$ 2.545 millones, carne vacuna segunda con US$ 2.026 millones y en tercer lugar soja con US$ 1.119 millones.

¿Qué pasa en el resto del top ten?

Productos lácteos, US$ 480 millones, 12% y 6%.

Concentrado de bebidas, US$ 461 millones, -2% y 6%.

Arroz, US$ 312 millones, 4% y 4%.

Vehículos, US$ 275 millones, 6% y 4%.

Subproductos cárnicos, US$ 265 millones, 5% y 3%.

Madera y productos de madera, US$ 252 millones, -3% y 2%.

Ganado en pie, US$ 221, 59% y 3%.

Nota: ingresos acumulados en siete meses de 2025, variación (%) comparando con 2024 y participación (%) en los ingresos totales.

El podio en julio

En lo que pasó en junio de 2025 el podio tiene cambios: por la carne vacuna –que lideró en el mes– ingresaron US$ 224 millones, por soja US$ 199 y por celulosa US$ 126 millones.

En el séptimo mes del año, comparando con julio de 2024, en carne vacuna la facturación por lo exportado creció 49%, la de soja aumentó 14% y la de celulosa descendió 17%.

Finalmente, observando la incidencia de cada rubro en el total de los ingresos mensuales por exportaciones de bienes, la carne vacuna explica el 19%, la soja el 17% y la celulosa el 11% (entre los tres significan el 47%).

Brasil lidera entre los mercados

China, con US$ 1.888 millones acumulados en el lapso enero-julio y una participación del 25% en el total (US$ 7.668 millones) lideró entre los destinos generadores de divisas, con un monto casi idéntico al de ese período de 2024.

Le sigue Brasil, con US$ 1.234 millones, una participación de 16% y una baja de 6%.

En tercer lugar aparece la Unión Europea, con US$ 1.057 millones, 14% de participación y un monto 12% mayor.

El cuarto sitio lo ocupa Estados Unidos, con US$ 894 millones, 12% de participación y un crecimiento de 33%.

En quinto lugar está Argentina, con US$ 304 millones, 4% de participación y un ascenso de 12%.

El contexto que observó Uruguay XXI

En julio de 2025, las solicitudes de exportación, incluidas las zonas francas, alcanzaron US$ 1.175 millones y marcaron un aumento interanual de 7,4%.

Las exportaciones de este mes estuvieron impulsadas principalmente por las ventas de carne bovina, soja y celulosa.

En el acumulado de 2025, las exportaciones de bienes, incluidas las zonas francas, totalizaron US$ 7.668 millones, lo que implicó una suba interanual de 5,4%.